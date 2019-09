Franci Festival, torna la stagione in musica del Conservatorio di Siena con il duo Bucci-Zambrini

Il concerto sarà ospitato venerdì 13 settembre alle ore 18, nella Sala degli Specchi con le due musiciste allieve di Giallombardo e Fossi

Torna anche a settembre l’appuntamento con il Franci Festival. La rassegna di musica da camera del Conservatorio senese riapre la ‘bella stagione di note’ venerdì 13 settembre con un nuovo appuntamento all'Accademia dei Rozzi. Dalle ore 18, la Sala degli Specchi ospiterà il concerto di Benedetta Bucci, viola e Livia Zambrini al pianoforte su musiche di Schumann e Brahms.Il Duo viola e pianoforte composto da Benedetta Bucci e Livia Zambrini nasce nel 2018 all’interno del Conservatorio Rinaldo Franci, dove entrambe le musiciste hanno studiato e si sono perfezionate nei rispettivi strumenti con i Maestri Carmelo Giallombardo e Matteo Fossi. Una collaborazione che è risultata fin da subito molto efficace e il feeling strumentale e personale che si è instaurato ha portato le due musiciste ad affrontare le più importanti pagine composte per questa formazione, esibendosi insieme in vari recital presso l’Istituto Musicale “Rinaldo Franci”, nella Sala Concerto del Centro Studi Musica & Arte di Firenze e per la “Fonte Bertusi Spring Music Week” a Pienza. Nel corso della serata il Duo metterà in scena un programma musicale che spazia da Franz Schubert con la Sonata in La minore per arpeggione e pianoforte, a Robert Schumann e Phantasiestücke Op. 73 fino a Johannes Brahms e la Sonata Op. 120 n. 1 in Fa minore per viola (o clarinetto) e pianoforte.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.