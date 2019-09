Il Franci celebra la chitarra con il Festival delle Sei Corde

Da martedì 24 al 26 settembre il Conservatorio Franci ospiterà musicisti di fama internazionale come Pablo Màrquez, Javier Somoza e Mimmo Peruffo

Il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena celebra la chitarra ospitando, da domani e fino a giovedì 26 settembre, il Festival delle Sei Corde. Tre giorni di masterclass, concerti, seminari e approfondimenti. Il festival è un progetto curato da Marco Del Greco dell’istituto Franci, con ospiti musicisti di fama internazionale come Pablo Màrquez dell’Hochschule fur Musik di Basilea; Javier Somoza del Real Conservatorio Superior, Madrid e Mimmo Peruffo dell’Aquila Corde Armoniche.Il programma. Il Festival delle Sei Corde si aprirà domani, martedì 24 settembre, con la masterclass, dalle ore 12 alle 16, in compagnia dei Maestri Pablo Márquez dell’Hochschule für Musik, di Basilea e con Javier Somoza del Real Conservatorio Superior di Madrid. La prima giornata si chiuderà alle ore 19 con il concerto dei docenti dei due musicisti alla Limonaia de Polo Civile del Tribunale di Siena, con ingresso da Via del Romitorio n. 4. Mercoledì 25 settembre spazio ancora all’approfondimento con la conferenza da titolo "Il motore della musica la corda" a cura di Mimmo Peruffo dell’Aquila Corde Armoniche. Per tutta la giornata doppio appuntamento anche con i seminari sempre guidati dai sempre dai Maestri Pablo Márquez e Javier Somoza. Gran finale giovedì 26 settembre alle ore 10 con il seminario intitolato "I Quatre Pièces Brèves di Frank Martin: difficoltà nella loro genesi e trasmissione. Critica musicale e autenticità" guidato da Javier Somoza e con la masterclass di chiusura del festival.Informazioni utili. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.