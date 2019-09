''Aperitivi in danza'', giovani artisti per il primo appuntamento della nuova stagione

Giovedì 26 settembre ripartono gli “Aperitivi in danza” di Motus

Dopo la consueta pausa estiva, ripartono giovedì 26 settembre al Centro Internazionale d’Arte (via Mencattelli 5/7, zona San Prospero a Siena) gli immancabili appuntamenti della rassegna multidisciplinare “Aperitivi in danza”, giunta ormai alla sesta edizione.Avvio alle ore 20,30 con l’inaugurazione della mostra “Through the night” del giovane artista Andrea Crezzini (Siena, 1994), laureato all'UAL - University of the Arts of London nell'indirizzo Fine Art: Painting. Nonostante la sua giovane età, Andrea Crezzini, in arte Danger, ha già esposto al Museo Bellini di Firenze e la sua opera Senza titolo è presente nella collezione permanente del Museo della Contrada della Torre a Siena.Le opere in mostra, quasi tutti acrilici, sembrano muoversi attraverso dicotomie: bianco/nero, luce/ombra, giorno/notte, vita/morte, sogno/realtà. Infatti, in “Through the night” l’artista ci conduce in un mondo notturno che è oscuro solo all'apparenza. I suoi sono paesaggi e ritratti rischiarati da una luce e un'atmosfera lunare, capace di pervadere l'ambiente e illuminarne gli aspetti più intimi, segreti. Le notti di Danger sono “bianche”, ricche di pensieri e dunque di vita; sono il momento della creazione artistica, quando solo il silenzio e il buio dominano la scena, impossessandosi della mano e della mente del pittore e guidandole sulla tela.A seguire la Compagnia Motus presenterà al pubblico un estratto dallo spettacolo “Interferenze”, opera prima della coreografa Martina Agricoli, danzatrice storica della compagnia. Il lavoro, che ha debuttato a Maggio 2019 e sta riscuotendo un ottimo successo (in questi giorni è in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano), analizza le implicazioni socio-politiche del linguaggio, prendendo spunto proprio dal concetto di “interferenza” e sottolineando la necessità di una presa di coscienza individuale e collettiva del valore politico del linguaggio.A conclusione della serata, sarà offerto un buffet nel corso del quale il pubblico potrà incontrare gli artisti, chiacchierare degustando e ammirando la mostra.Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 5 euro) ed è consigliata la prenotazione. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 - 286980286980.