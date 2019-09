L'orchestra di percussioni Bandão duetta con Jovanotti e Salmo davanti a 100mila persone

Strepitoso successo per lo storico gruppo di percussionisti Bandão davanti ai centomila presenti all’aeroporto di Linate per la tappa conclusiva del Jova Beach Party 2019.Bandão sale sul palco nel momento clou del concerto per eseguire la celeberrima L’ombelico del mondo assieme a Jovanotti e al rapper Salmo. Un set inedito con le cinquanta percussioni italo-brasiliane di Bandão che creano una sinergia di ritmi primordiali. Inesauribile la carica di Jovanotti che percorre in lungo e in largo i cento metri del palco, entusiasmando l’immenso pubblico di Linate.“Ringraziamo di cuore Lorenzo Cherubini Jovanotti, Salmo e i ragazzi del Rockin’1000, che ci hanno chiesto di salire su un grande palco e di far saltare insieme a noi le tantissime persone presenti a Linate" dichiara il direttore artistico Francesco Petreni. “Un’esperienza sensazionale per la nostra orchestra - continua Lorenzo Catacchini, vicedirettore artistico del gruppo -. Suonare davanti a centomila persone ci ha trasmesso una carica pazzesca”.L’orchestra, che affonda le proprie radici tra Siena e Firenze, festeggia proprio quest’anno il suo venticinquesimo anno di attività. “Siamo reduci da una tournée che ci ha portato in giro per l’Italia e all’estero - conclude Lisa Caciagli, presidente dell’Associazione Bandão -. Questo concerto memorabile rappresenta la degna conclusione di un’estate piena di soddisfazioni. Adesso ci aspettano diversi concerti in Italia e non vediamo l’ora di aprire la nuova stagione il 1º gennaio 2020, quando suoneremo alla London's New Year's Day Parade.”