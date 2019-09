Al Teatro dei Rinnovati concerto lirico per il 70Â° anniversario di fondazione della Repubblica Popolare Cinese

In occasione del 70° anniversario dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, promosso dal Consolato Generale della RPC di Firenze e dal Comune di Siena, in collaborazione con l'ISSM "Franci" e il Dipartimento d'Arte dell'Università di Nantong, domenica 29 settembre alle 17 si terrà un concerto lirico al Teatro dei Rinnovati di Siena.L'evento si inserisce nell'ambito dei sempre più sinergici rapporti di cooperazione con la Repubblica Popolare Cinese ed in particolare con la Provincia dello Jiangsu e le città di Nantong e Nanchino.Si esibiranno Beatrice Fanetti, mezzosoprano; He Mengqing, soprano; He Yuze, soprano, accompagnati al pianoforte da Guglielmo Pianigiani.Saranno eseguiti brani di Donizetti, Puccini, Gounod, Massenet, Fernàndez Caballero, Bizet, Satie, Mozart e canti della tradizione musicale cinese.Sarà presente il console generale della RPC di Firenze, Wengang Wang. Il concerto è gratuito.