''Rievocando in Valdichiana'', cortei storici e giochi di bandiera al Valdichiana Outlet Village

Domenica 29 settembre l’appuntamento della Land of Fashion con i gruppi storici di Montepulciano, Sarteano, Torrita di Siena Città della Pieve e Chiusi

Dopo il grande successo della scorsa edizione, tornano i giochi di bandiera, accompagnati da chiarine, tamburi e figuranti in costume d’epoca, nel magnifico scenario del Valdichiana Outlet Village, per una domenica all’insegna delle rievocazioni storiche e della bellezza. Il 29 settembre dalle 16, in Piazza Maggiore e nelle vie della Land Of Fashion di Foiano della Chiana, si terrà la seconda edizione di “Rievocando in Valdichiana”, con la presenza di ben cinque straordinarie formazioni che rappresentano altrettante rievocazioni storiche di cittadine del senese e del perugino: il “Bravio delle Botti”, con sbandieratori e Tamburini delle otto contrade di Montepulciano, i “Ruzzi della Conca” di Chiusi, con i giocatori di “palla al bracciale” delle contrade, la “Giostra del Saracino” di Sarteano, rappresentata dal gruppo sbandieratori, tamburini e chiarine, il “Palio dei somari” di Torrita di Siena, con il gruppo sbandieratori e tamburini e il Palio dei Terzieri” di Città della Pieve, rappresentato dalla compagnia sbandieratori e musici.Per un pomeriggio, figuranti, bandiere, tamburi e chiarine, animeranno le vie della Land of Fashion con un’evocativa parata, alla quale seguirà l’assembramento in Piazza Maggiore, dove sono previste spettacolari evoluzioni: per i visitatori del Valdichiana Outlet Village un tuffo indietro nel tempo, in una immersive experience nell’epoca tra Medio Evo e Rinascimento, fino ai primi del ‘900.“Rievocando in Valdichiana” è organizzato in collaborazione con Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana senese, il cui presidente, Doriano Bui, ha ricordato che “Valdichiana Outlet Village ospita annualmente oltre 4,5 milioni di presenze potenziali visitatori della nostra area, un bacino che non ci è consentito trascurare. Grazie all’accordo stipulato nel 2016 tra la Strada e l’outlet, il territorio della Valdichiana senese ha avuto la possibilità di essere promosso presso i visitatori del Valdichiana Outlet Village attraverso una serie di strumenti: la presenza presso la Piazza principale del Valdichiana Outlet Village di un totem touch screen informativo sulla Strada e sul territorio di competenza; un banner pubblicitario sul sito http://www.valdichianaoutlet.it dedicato alla promozione di tour e attività di Valdichiana Living; tra l’altro, quello del Valdichiana Outlet è il sito più indicizzato digitando la parola Valdichiana. Inoltre, passaggi pubblicitari ed informativi nella radio interna dell’Outlet durante l’anno per pubblicizzare eventi e attività legati al territorio della Valdichiana senese”.“Valdichiana Outlet Village conferma la propria propensione di permanente vetrina promozionale delle eccellenze del territorio, ospitando stavolta gruppi storici che rappresentano eventi di primo piano nel panorama rievocativo toscano e nazionale”, spiega il center manager Riccardo Lucchetti. Non solo: “ospiteremo un corner informativo per i turisti a cura di Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana senese e al termine delle esibizioni i responsabili dei gruppi saranno a disposizione di bambini ed adulti che desiderano avvicinarsi al mondo delle rievocazioni storiche”.