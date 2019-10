Dal 4 al 6 ottobre fa tappa a Siena il Mercato Europeo

Tre giorni alla scoperta delle migliori produzioni enogastronomiche e artigianali di tutta Europa: dal 4 al 6 ottobre Siena ospita, per la prima volta, il Mercato Europeo. Nello splendido scenario della Fortezza Medicea e nell’area dei Giardini della Lizza si alterneranno operatori italiani ed europei che proporranno ai visitatori prodotti tipici provenienti da tantissimi Paesi.



"Oltre 120 operatori provenienti da circa 30 Paesi europei – commenta l’assessore al Commercio e Turismo, Alberto Tirelli – per un fine settimana all’insegna del gusto e dei migliori prodotti dell’artigianato. Con la tappa senese della mostra-mercato prosegue l’opera di rilancio e valorizzazione dello spazio della Fortezza Medicea, quale luogo deputato ad ospitare manifestazioni open air. Al tempo stesso sono certo che avrà un importante richiamo turistico per tutta la città, oltre che un indotto per le nostre strutture ricettive".



Il mercato europeo sarà aperto dal 4 al 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 24.