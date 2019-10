Vivi Fortezza non si ferma, lâ€™estate continua a ottobre

Il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena prosegue

Il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena proseguirà anche per ottobre e i primi giorni del mese seguente. Fino al 3 novembre, infatti, Vivi Fortezza proporrà ai cittadini e ai visitatori un programma di eventi accattivanti e per ogni età.Dopo quattro mesi di musica, cinema, sport e molto altro, la Fortezza Medicea sarà anche per questo mese il luogo giusto per godersi un po’ del proprio tempo libero in compagnia e in relax.A partire da venerdì 4 e per ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica dalle 12 a tarda notte), il bastione San Domenico e il loggiato dell’ingresso ospiteranno concerti, dj set, appuntamenti culturali e gastronomici. Non mancheranno eventi speciali per Halloween e per serate a sorpresa.Resterà aperta anche la pizzeria del piazzale. Questi i turni di apertura: a partire dall’8 ottobre e per ogni martedì e mercoledì dalle 16 alle 21; il giovedì e venerdì dalle 16 a dopo cena; il sabato, la domenica e il primo novembre dalle 12.Vivi Fortezza 2019 è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medicea di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.I PARTNER ISTITUZIONALI DI VIVI FORTEZZA 2019Comune di Siena e Università degli Studi di Siena.INFOPagina Facebook: Vivi Fortezza 2019Twitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)Instagram: Vivi FortezzaSito web: www.vivifortezza.it Mail: info@vivifortezza.it