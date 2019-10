Ottima affluenza alla prima edizione senese del ''Mercato europeo del commercio ambulante''

La stima è di una presenza di circa 70mila persone. E si guarda già alla prossima edizione

“Una tre giorni con i profumi e i prodotti da tutta Europa e non solo che ha chiuso con una presenza complessiva attorno alle 70mila persone. Siamo soddisfatti e guardiamo già alla prossima edizione”.E’ la stima della partecipazione alla tre giorni senese del Mercato Europeo del Commercio Ambulante, la manifestazione che per la prima volta è arrivata a Siena, in Fortezza e ai giardini de La Lizza, organizzata da Fiva Confcommercio e Confcommercio Siena con il patrocinio del Comune di Siena. E già si guarda avanti, al prossimo anno.“Il Mercato Europeo è stata una occasione davvero importante per valorizzazione tutta la città e per noi è una soddisfazione essere entrati in questo circuito. C’è soddisfazione da parte anche del commercio senese che ha visto confermate le stime di partecipazione previste - dice Stefano Bernardini, presidente Confcommercio Siena – Abbiamo dato il via all’edizione zero di una iniziativa che vuole strutturarsi e crescere negli anni. Tutti gli operatori hanno soggiornato qui a Siena, quindi abbiamo avuto circa 300 persone che sono state qui nelle nostre strutture nei giorni del Mercato. Il che conferma come il Mercato Europeo possa essere un momento per dare respiro a tutta la città. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Siena che ci sostiene con il patrocinio nelle proposte di eventi che facciamo che hanno l’obiettivo di promuovere Siena”.“Siamo chiaramente soddisfatti. Come avevamo detto in fase di lancio del Mercato, visto che abbiamo fatto qui a Siena una edizione zero, saremmo già stati soddisfatti di raggiungere le 70mila presenze. Obiettivo pienamente raggiunto che ci spinge subito a metterci al lavoro per il prossimo anno – fa notare Federico Zelli, vice segretazione nazionale Fiva e responsabile del progetto Mercati Europei – Siamo contenti di aver portato a Siena un evento di respiro nazionale che tanto è vero ha avuto un ottimo risalto nei media italiani fino ad arrivare al Tg1 con i suoi milioni di spettatori. Noi abbiamo un organico di 150 aziende. Ne abbiamo portato una selezione a Siena. Contiamo di poterne portare di più e fare un Mercato ancora più grande e ancora più attraente. Intanto diciamo grazie davvero all’amministrazione comunale, a Confcommercio Siena e alle tantissime persone che in questi giorni hanno visitato i banchi del Mercato alla Fortezza e ai giardini de La Lizza”.Gli espositori sono arrivati da tutta Europa, ma anche dall’India, dall’Africa, dal Perù, dall’Egitto, dall’Equador, dal Messico, dagli Stati Uniti e tanti altri paesi. Il format è nato sull’Europa e poi si allargato. Il Mercato Europeo presentava una corretta distribuzione tra banchi gastronomici, prodotti tipici, artigianato, prodotti dolciari, prodotti per la casa, ceramica ecc...