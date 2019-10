Michele La Ginestra arriva al Teatro dei Concordi di Acquaviva

Doppio appuntamento per sabato 12 ottobre con l’attore romano che porterà “Mi hanno rimasto solo” ad Acquaviva di Montepulciano



Grande attesa al Teatro dei Concordi di Acquaviva per il popolare attore romano Michele La Ginestra, che si esibirà sul palcoscenico il prossimo sabato 12 ottobre. Uno speciale evento vedrà infatti proporre per una grande serata teatrale lo spettacolo “Mi hanno rimasto solo”, in un doppio appuntamento alle ore 18 e alle ore 21, intervallato da un’apericena in teatro alla presenza dell’artista. Per prenotare è possibile scrivere alla mail ilvivaiodelconcordi@gmail.com oppure chiamare i numeri: 339 4822821/ 331 1309910/ 392 7665797.



L’evento è organizzato dal laboratorio teatrale “Il Vivaio del Concordi” e dall’associazione “Il Fierale” per promuovere l’interesse culturale nel territorio e per destare la curiosità di chi ancora non ha conosciuto la magia del teatro, offrendo l’opportunità di conoscere direttamente uno dei professionisti più apprezzati del panorama teatrale.



Michele La Ginestra è attore, regista teatrale e conduttore televisivo: nato e cresciuto a Roma, è diventato famoso al grande pubblico grazie alle sue apparizioni televisive a partire dalla fine degli anni ’90 e al suo impegno nel cinema. Particolarmente attivo sul fronte teatrale, ha partecipato a oltre 100 spettacoli tra cui spicca il Rugantino per il Teatro Sistina. Dal 1997 è il fondatore e il direttore artistico del Teatro 7 di Roma.