''Un Tubo Representative Band'', inaugura a Siena la nuova stagione di concerti di Un Tubo

Serata di inaugurazione questa sera, giovedì 10 ottobre alle 21.30, della nuova stagione di Un Tubo 2019/2020, in via del Luparello 2 a Siena ad ingresso libero."Come ogni anno - spiega lo staff di Un Tubo -, abbiamo pensato ad un concerto che fosse per noi significativo, che potesse offrire una occasione festosa al nostro pubblico e a tutta la città.L’idea che ci ha mosso, in questa occasione, è stata di dare spazio e valore a quella capacità di collaborare e condividere, tra musicisti e tra musicisti e Un Tubo, ovvero a quel piacere di costruire e crescere insieme, con generosità, che ha caratterizzato la storia di questo locale e i suoi rapporti con grandi e grandissimi musicisti.Abbiamo chiamato quattro jazzisti tra quelli che sono stati in questi anni vicini al Tubo, collaborando con generosità, e che oggi sono tra le figure più importanti e riconosciute del panorama jazz italiano.Saliranno sul palco per regalarci una serata speciale dedicata a Un Tubo!"GIOVEDI 10 ottobre, h 21.30Francesco Fratini alla trombaSimone Graziano al pianoFrancesco Ponticelli al contrabbassoAlessandro Paternesi alla batteriaSi consiglia la prenotazione: 0577271312 / circolo@untubo.com