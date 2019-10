''Alla larga dai guai'', al Politeama commedia de La Sveglia per un'iniziativa di beneficenza

Spettacolo a favore delle famiglie bisognose nell'ambito del progetto "Poggibonsi con Te"

La Misericordia di Poggibonsi è lieta di presentare “Alla larga dai guai” divertente commedia brillante portata in scena dalla compagnia teatrale “La Sveglia” al Teatro Politeama mercoledì 23 ottobre alle 21.Siamo negli anni '70, in un alberghetto della campagna inglese approdano Fred, incallito delinquente, e il suo socio Charlie, frivolo e un po’ approssimativo. Il loro intento è di recuperare la refurtiva di una rapina, nascosta lì da un tale Spettris prima di essere arrestato. Ne hanno organizzata l’evasione, ma per un caso d’omonimia, fanno fuggire un altro carcerato.L'evaso, un semplicione finito dentro per schiamazzi notturni, diviene la vittima sacrificale di ogni circostanza e, ovviamente all’oscuro di tutto, rende vani tutti i tentativi di recuperare il bottino, facendo infuriare Fred.La situazione, complicata dalla presenza di bizzarri personaggi, si fa ancora più difficile all'arrivo della fidanzata del vero ladro, per precipitare quando si scopre che un pericoloso evaso si aggira nei paraggi...Un'allegra serata aiutando il prossimo: il ricavato sarà devoluto a famiglie bisognose, nell'ambito del progetto "Poggibonsi con te", una rete di solidarietà, promossa da Comune e mondo del volontariato, volta a prevenire situazioni di disagio socio-economico e di esclusione sociale.I biglietti si possono trovare presso la Misericordia (in orario d'ufficio), nei negozi che espongono la locandina "Vendita biglietti” e a Colle di Val d'Elsa presso la gelateria Buekke.Ulteriori info su www.misericordiapoggibonsi.org e sui profili social della Misericordia di Poggibonsi.