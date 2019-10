Vivi Fortezza verso la conclusione

Ultima settimana di eventi per il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena

Si avvia verso la conclusione Vivi Fortezza 2019, il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena. Da martedì 29 ottobre a domenica 3 novembre, tanti eventi riempiranno di suoni, colori e sapori uno dei luoghi più suggestivi della città.Si comincia martedì 29 ottobre con la Urban Jam sotto le logge d’ingresso al piazzale. I più valenti musicisti della città si cimenteranno in una serata dedicata tutta all’improvvisazione.Giovedì 31 ottobre Fortezza si trasformerà in un divertente castello degli orrori per l’Halloween rock ‘n’ roll monsters party. Sotto le logge, i The Shakers, una delle migliori band italiane di musica anni ’50, faranno ballare tutti i “mostriciattoli” che avranno voglia di passare una serata in allegria. Le migliori maschere saranno premiate dallo staff di Vivi Fortezza.Il primo novembre invece sarà l’energia funky di Silvia Bolognesi & The Sly Family a invadere lo spazio del loggiato d’ingresso. La bassista e contrabbassista senese Silvia Bolognesi, leader della band, è un talento puro che si sta affermando nel panorama internazionale.L’ultimo evento serale, quello di sabato 2, si farà doppio: dalle 22 in poi la musica folk-cantautorale dei The Occasionals, a seguire la dance selezionata da dj Smerling.Tutti gli eventi inizieranno alle 22. Non mancheranno gli ottimi prodotti culinari della pizzeria del piazzale.Vivi Fortezza 2019 è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medicea di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.I PARTNER ISTITUZIONALI DI VIVI FORTEZZA 2019Comune di Siena e Università degli Studi di Siena.INFOPagina Facebook: Vivi Fortezza 2019Twitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)Instagram: Vivi FortezzaSito web: www.vivifortezza.it Mail: info@vivifortezza.it