Il Conservatorio Rinaldo Franci celebra il nuovo anno accademico sul palco dei Rinnovati

La cerimonia si svolgerà mercoledì 13 novembre con i saluti di Luigi de Mossi, Miranda Brugi, Luciano Tristaino e del neodirettore Antonio Ligios

Il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena inaugura in musica l'anno accademico 2019/2020. La cerimonia, in programma mercoledì 13 novembre, sarà ospitata dal Teatro dei Rinnovati. La serata si aprirà alle ore 21 con un breve saluto del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, di Miranda Brugi, presidente dell'Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci, del direttore uscente Luciano Tristaino, di Antonio Ligios, neodirettore dell'Istituto e del rappresentante della Consulta degli studenti. La cerimonia proseguirà con il concerto dell'Orchestra Rinaldo Franci diretta dal Maestro Carlomoreno Volpini con Marco Bonucci al pianoforte; Gabriele Falcioni, Filippo Chiavaroli, Francesco Lucantoni e Gabriele Ricci al corno su note di Frédéric Chopin e Robert Schumann.