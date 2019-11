''Le Signorine'', Isa Danieli e Giuliana De Sio raccontano la comicità del tragico quotidiano in famiglia ai Rinnovati

Due sorelle zitelle Isa Danieli e Giuliana De Sio in una commedia che sfrutta abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano: “Le Signorine” di Gianni Clementi con la regia Pierpaolo Sepe e la voce del mago, Sergio Rubini. Una produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in scena al Teatro dei Rinnovati, dal 15 al 17 novembre, che promette, tra litigi e scambi di accuse reciproche, di regalare continue occasioni di gag e risate. Rosaria e Addolorata, questi i nomi delle protagoniste, nella loro veracità napoletana, divertono e commuovono, raccontando con grande ironia, gioie e dolori, la vita familiare.In una piccola storica merceria di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, le due passano gran parte della giornata. Una vita scandita dalla monotonia, in cui Rosaria domina e Addolorata, a malincuore, subisce, ma proprio quando le sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in atto una vendetta covata da troppi anni. Un testo irriverente e poetico che ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti.Le scene sono di Carmelo Giammello, i costumi di Chiara Aversano e le luci di Luigi Biondi.Tre le date: 15 e 16 novembre alle ore 21 e domenica 17 novembre alle 17. La vendita dei biglietti può essere effettuata online sul nuovo sito dei Teatri di Siena all’indirizzo: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/ ; telefonicamente chiamando l'Ufficio Prenotazioni del Comune tel. 0577 292615/14 (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30), oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, il giorno precedente la prima con orario dalle 17 alle 20 e il giorno dello spettacolo dalle 15.Per tutte le info: www.teatridisiena.it