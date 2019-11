Anastasia Sardo su Rai 1 per la trasmissione ''Prodigi - La musica è vita''

La direttrice del Nuovo Centro Studio Danza di Siena, tra i giudici selezionati per decretare i vincitori dell’evento realizzato da UNICEF ed EndemolShine Italy



C’è anche Anastasia Sardo, direttrice del Nuovo Centro Studio Danza di Siena, tra i 100 giudici selezionati per decretare i vincitori di “Prodigi – La musica è vita”, il programma-evento che stasera, mercoledì 13 novembre, va in onda su Rai 1 in prima serata.



Giunto al quarto anno consecutivo l’appuntamento tv è dedicato al talento e alla solidarietà ed è realizzato in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy.



Protagonisti, nove giovanissimi talenti nella danza, nel canto e nella musica che si esibiranno nelle rispettive specialità al cospetto di una duplice giuria: la prima, composta da Arisa, Rossella Brescia e Luciano Cannito, il Maestro e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia, Peppe Vessicchio e Nino Frassica, eleggerà i tre finalisti delle categorie (musica, danza, canto).



Quindi il vincitore assoluto, al quale andrà una borsa di studio offerta dall’UNICEF Italia e consegnata sul palco dal Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo, sarà scelto dalla Giuria tecnica, composta da cento esperti nel campo delle tre categorie tra i quali l’insegnante senese Anastasia Sardo.



“Essere stati chiamati a questo compito – commenta Anastasia Sardo – è stato un grande onore e una grande responsabilità. Sono anni che mi dedico alla danza e al suo insegnamento e so quanto importante sia, soprattutto per i giovani, coltivare sogni e imparare a faticare per qualcosa che si ama davvero. Prodigi oltre a presentare nuovi giovani talenti, offre una grande occasione di riflessione, perché apre finestre su realtà difficili che UNICEF segue e supporta ma che riguardano tutti”.



Conduttori della quarta edizione due volti amatissimi dal pubblico: Flavio Insinna e Serena Autieri che introdurranno tanti ospiti per una serata che si prennuncia davvero imperdibile tra momenti di spettacolo e storie di solidarietà.



Prodigi – La musica è vita è un programma di Rai1, realizzato in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ermanno Labianca, Emiliano Ereddia. La Direzione Artistica è di Peppe Vessicchio. La regia è di Maurizio Pagnussat.