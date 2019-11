''Le Signorine'', Giuliana De Sio e Isa Danieli al Mascagni di Chiusi

Mercoledì 20 novembre la commedia di Gianni Clemente in scena al teatro della città etrusca

Prosegue con successo la stagione del Teatro Pietro Mascagni di Chiusi. Dopo il Sold-out dello spettacolo di apertura, la Fondazione Orizzonti d’Arte, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, presenta così il secondo appuntamento in cartellone: il 20 Novembre 2019, alle 21.15, si apre il sipario su “Le Signorine” di Gianni Clemente, con Guliana De Sio e Isa Danieli. Anche per questa occasione, il pubblico sarà accolto nel teatro di via Garibaldi a partire dalle 19:00, con l’aperitivo buffet a teatro, a cura di Cotton’s Bar, i ristoranti Il Grillo è Buoncantore, il Pesce d’Oro, la Locanda delle Scuderie e i vini a cura di Cantine Ravazzi.Con “Le Signorine” torna la grande commedia, con due volti celebri del teatro italiano: Isa Danieli e Giuliana De Sio interpretano due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, ormai circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria - questi i nomi delle due sorelle - passano gran parte della loro giornata, per poi tornare nel loro modesto, ma dignitoso appartamento: un’esistenza scandita dalla monotona, ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti. “Le Signorine” è una commedia che sfrutta abilmente la comicità celata dietro al tragico quotidiano, un testo che ben si presta a una grande prova d’attrici per Danieli e De Sio. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata, le due sorelle protagoniste, sapranno far divertire e commuovere il pubblico chiusino, raccontando, con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare.Per informazioni sui biglietti è possibile chiamare al numero 345 9345475 o scrivere al l’indirizzo mail biglietteriafondazione@gmail.com. Si può fare riferimento agli stessi contatti per prenotare l’aperitivo a teatro, al costo di 8 € per gli abbonati e 10 € per i non abbonati, frutto della collaborazione tra Fondazione Orizzonti d’Arte e Cotton’s Bar, Il Grillo è Buoncantore, Il Pesce d’Oro, la Locanda delle Scuderie e le Cantine Rovazzi. I biglietti dello spettacolo sono disponibili anche online su circuito ciaotickets.com