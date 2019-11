Natale al Valdichiana Outlet Village, il più bello di sempre: le Feste si accendono in grande stile

Sabato 23 novembre accensione delle luci con il gospel dei The Pilgrims, la pista di pattinaggio, il trenino Chuggington, il Villaggio di Babbo Natale. In arrivo anche i Babbo Natale in Harley Davidson

Scintillante, pieno di sorprese e ricco come non mai, il Natale della Land of Fashion di Foiano della Chiana, con una serie di iniziative di intrattenimento destinate a grandi e piccini, tra tradizione e molti elementi di novità: “Con l’importante supporto della società di gestione Multi e il fondamentale impegno della proprietà Blackstone – dichiara il center manager Riccardo Lucchetti – siamo in grado di proporre un calendario di appuntamenti ed eventi natalizi che non ha precedenti nella storia del Village e che, sono certo, saprà intercettare appieno le aspettative dei nostri visitatori”.In grande stile il taglio del nastro degli eventi, in calendario per il pomeriggio di sabato 23 novembre, quando, dopo l’esibizione itinerante del coro gospel “The Pilgrims” a partire dalle 17, da Piazza Maggiore verrà dato il segnale di accensione della straordinaria illuminazione del Village: un momento spettacolare, di meraviglia e magia collettiva, da vivere e condividere live sui social e in diretta su Radio Italia 5, media partner ufficiale degli eventi natalizi del Valdichiana Outlet Village.Da quel momento, come per incanto, entreranno in azione la grande pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Maggiore, il trenino natalizio Chuggington ed il Babbo Natale Village, che, come anticipa Lucchetti, “costituisce uno dei grandi elementi innovativi della nostra proposta, una ricostruzione dettagliata e diffusa in tanti ambienti, con personaggi e scenografie di grande impatto emozionale”. Il meraviglioso viaggio alla scoperta della dimora di Babbo Natale passa dalla scoperta di fantastici mondi: il Regno di Ghiaccio, il Bosco degli Elfi, il laboratorio delle letterine, l'Ufficio Postale, la fabbrica dei giocattoli, la casa di Babbo Natale e la sala del Trono.Inoltre, sabato 7 dicembre arriveranno al Valdichiana Outlet Village i “Babbi Natale in Harley Davidson”, motoraduno organizzato in collaborazione con i club della celeberrima casa motociclistica di Arezzo, Perugia e TServe. Saranno proprio i Babbo Natale motorizzati a coordinare il “Christmas Color & Harley Davidson Show”, con Lancio collettivo di palloncini colorati 100% biodegradabili.“Un’offerta di “entertainment” che considero la vera marcia in più del Village, trasversale e completa, che si pone il primario obiettivo di accompagnare in maniera piacevole il pubblico nella permanenza nel nostro centro, per una “shopping experience” indimenticabile, da vivere e raccontare”, conclude Lucchetti.