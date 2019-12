''Omaggio a Severino Gazzelloni'', il concerto all'Accademia dei Rozzi

In occasione del centenario della nascita del maestro Severino Gazzelloni, l’Accademia dei Rozzi per onorarne la memoria ha organizzato il concerto del “Duo Estense” composto da Laura Trapani (flauto) e Rina Cellini (pianoforte).



Il concerto “Omaggio a Severino Gazzelloni” si terrà giovedì 5 dicembre alle ore 18.00 nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi ed è ad ingresso libero con l’invito alla cittadinanza a partecipare.



Di seguito il programma:



- B. Marcello sonata in fa maggiore. 2 Adagio-Largo-Allegro

- F. Ries fantasia 169 n.1 nei tempi Allegro moderato-Adagio con moto-rondo allegro

- L. Van Beethoven serenata in re maggiore nei tempi: Allegro-tempo ordinario di un minuetto-molto allegro-andante con variazioni-variazione seconda-Allegro scherzando vivace-adagio-Allegro vivace disinvolto

- F. Schubert tre lieder: Gute Nacht, Dar Fishermadchen, Standchen.