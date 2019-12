Siena, al via la campagna abbonamenti della rassegna teatrale dedicata ai bambini ''Fa... Volare''

Si apre ufficialmente la campagna abbonamenti della rassegna teatrale dedicata ai bambini “Fa… Volare” 2019-2020, con la direzione artistica di Alessandro Benvenuti, che anche quest’anno punta a coinvolgere i più piccoli in pièce capaci di insegnare attraverso l’arte del teatro.Dal 9 dicembre al 6 gennaio sarà, infatti, attiva la vendita online su www.teatridisiena.it (nella sezione acquista) del carnet di 18 euro con posto unico non numerato per i cinque spettacoli in programma, il sabato, ai Rozzi, tra grandi classici, riletture e novità rappresentative.Mentre, il giorno successivo (10 dicembre) e fino al 2 gennaio alla biglietteria del Teatro dei Rozzi (escluso il 24 dicembre e festivi): martedì e giovedì dalle 11 alle 14 e il mercoledì dalle 15 alle 18. L’acquisto online dei singoli biglietti (4 euro) invece si aprirà dal 13 gennaio. Ogni persona potrà acquistare fino a 5 abbonamenti e 5 biglietti per ciascun spettacolo e non sarà consentito il cambio turno orario.Per quanto riguarda il calendario di quest’anno, questo il “menù” della kermesse per i piccoli spettatori. Da Zanna Bianca, il 25 gennaio, prodotto da INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli e vincitore del premio EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo, a Cappuccetto Rosso, l’8 febbraio, una produzione di Zaches Teatro in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro/Fondazione Sipario Toscana Onlus-La Città del Teatro/Regione Toscana e finalista di In-box Verde. E ancora Favole al telefono, il 22 febbraio: un viaggio musicale per bambini e non solo di Fondazione Aida di Verona-Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna con il contributo di Provincia Autonoma di Trento. Il 21 marzo è poi la volta di Come Leonardo, produzione di Giallo Mare Minimal Teatro. Per concludere, il 28 marzo, con Peter Pan prodotto da Fondazione Sipario Toscana/Factory Compagnia Transadriatica.