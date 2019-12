Mercato nel Campo da record: oltre 200mila visitatori in due giorni

A Siena il pubblico consacra il successo della manifestazione che in Piazza del Campo rievoca il "mercato grande" medievale

Mercato nel Campo ancora da record: neppure la pioggia insistente di sabato mattina è riuscita a dissuadere i visitatori che hanno scelto Siena e la bellissima Piazza del Campo per vivere un weekend all’insegna della tradizione e del gusto. Circa 200mila le presenze registrate in due giorni, a conferma del livello raggiunto per la prima volta già un anno fa, nonostante le condizioni metereologiche avverse delle prime ore.Con l’edizione 2019, la manifestazione con cui si rievoca il "mercato grande" medievale si è confermata uno degli appuntamenti più amati da turisti e senesi che, per due giorni con un afflusso costante e garbato, hanno accompagnato lo svolgersi dell’evento.Affollati e apprezzati gli oltre 160 banchi dove sono stati presentati prodotti della tradizione e alcune eccellenze provenienti da ogni parte d'Italia.Un viaggio fatto di profumi, bellezza e tipicità che quest’anno ha avuto come tema conduttore l’olio extra vergine di oliva, protagonista del ricco programma di iniziative collaterali, come cooking show e laboratori.“Il Mercato nel Campo – commenta Alberto Tirelli, assessore al turismo del Comune di Siena -. è un evento che trae le sue origini dalla storia e racconta le eccellenze di questo territorio. Quella del 2019 è stata una nuova edizione da record, caratterizzata da un’affluenza costante di visitatori che comunque non ha mai fatto registrare picchi critici. Un successo che nasce grazie al lavoro di molte persone che con professionalità e passione hanno reso possibile il rinnovarsi di questo appuntamento. A loro va il ringraziamento mio e dell’Amministrazione comunale”.Sono tante le testate giornalistiche che hanno parlato dell'evento con segnalazioni e articoli nelle principali riviste dedicate al turismo e servizi nei telegiornali delle reti Mediaset e della RAI.Ma non finisce qui: l’esperienza del gusto, offerta nel Mercato nel Campo, continuerà fino al 20 dicembre, nelle botteghe e nei ristoranti della provincia di Siena che aderiscono a “il Mercato nel Piatto”, un progetto del programma Vetrina Toscana di Regione e Unioncamere Toscana, che offre la possibilità di continuare nelle terre di Siena l’esperienza del gusto offerta dal Mercato nel Campo.Il Mercato nel Campo è un evento del Comune di Siena, realizzato in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna, Confartigianato, Vetrina Toscana e con il supporto organizzativo e logistico Claridea.Info su Facebook: Siena – Mercato nel Campo Instagram: sienamercatonelcampo Youtube (“Siena Mercato nel Campo”) e Twitter (@mercatonelcampo).