Corte dei Miracoli, al via la prima edizione dell’Upside Down Music Contest

Un’iniziativa, promossa dai collettivi Horn Ok Please e Piranha, per dare un’opportunità alle band emergenti del territorio

Grande attesa ed entusiasmo per l’avvio, oramai imminente (giovedì 12 dicembre), della prima edizione dell’Upside Down Music Contest, evento organizzato dall’associazione Corte dei Miracoli e il collettivo Horn Ok Please, in collaborazione con il Collettivo Piranha. Come si può intuire dal nome, l’idea è di ribaltare e sovvertire: il basso che diventa alto, l’underground che emerge in superficie, la musica che sovrasta l’immagine. Insomma un modo per creare un sottosopra musicale.Terminata la prima fase, quella della pre-selezione delle band, i quattordici gruppi musicali sono ora pronti ad esibirsi dal vivo con un calendario che prevede cinque date alla Corte dei Miracoli (Siena, via Roma, 56 ex O.P. San Niccolò) e due al Piranha Social Club (Acquaviva di Montepulciano, via Fratelli Braschi, 119).Le date alla Corte dei Miracoli vedranno protagonisti Miss Up Mind e Ospiti Autorizzati (12 dicembre), Kostja e Morbosita (23 gennaio), Masada Blu e Oga Magoga (20 febbraio), Via Lattea e Morningviews (19 marzo), Anomalia X2 e Red Light Skyscraper (30 aprile). Al Piranha Social Club si esibiranno invece Alabama&Cocaines e Leletronika (28 febbraio), L’Odio e Plaids (27 marzo). Tutte le serate saranno ad ingresso gratuito e riservate rispettivamente ai soci delle due associazioni.Per ogni serata di esibizione sarà presente una giuria di qualità che produrrà una valutazione dell’esibizione delle band. La giuria sarà composta da Andrea Tabacco, Caterina Caddeo, Alessandro Guasconi (Lorenzo Marzocchi sarà giudice di riserva) oltre ad un rappresentante della Corte dei Miracoli ed uno del Collettivo Piranha. I giurati rappresentano profili professionali attinenti al mondo della musica con declinazioni e sensibilità variegate e ben distinte tra loro che ci son sembrate adeguate ad una corretta e bilanciata valutazione dei progetti presentati. Parallelamente si raccoglierà anche il voto popolare (tramite ticket che saranno distribuiti durante le serate stesse); questo voto sarà disgiunto dal concorso principale e porterà ad un ulteriore premio.I gruppi che accederanno alla finale saranno tre e parteciperanno ad un evento conclusivo che si svolgerà un sabato sera tra fine maggio ed inizio giugno presso la Corte dei Miracoli. Durante la finale la giuria esprimerà un nuovo voto che decreterà il vincitore di questa prima edizione dell’Upside Down Music Contest.Il primo classificato riceverà come riconoscimento la possibilità di utilizzare per quattro giorni lo studio di registrazione Virus Studio (via della Repubblica, 1 Monteriggioni SI) e quella di esibirsi sul palco del prestigioso Live Rock Festival di Acquaviva (Montepulciano) durante l’edizione 2020.Il vincitore del Voto Popolare sarà premiato con la possibilità di esibirsi durante la finale, da fuori concorso nel caso non fosse qualificato; durante tale serata la band sarà seguita da un videomaker che raccoglierà materiale per un video dedicato interamente alla band attraverso interviste, backstage e momenti dell’esibizione live. Inoltre la band avrà la possibilità di esibirsi sul palco della Corte dei Miracoli nel corso della stagione 2020/2021.“Siamo lieti – dichiarano da Horn Ok Please – di intraprendere questo viaggio con il collettivo Piranha e di creare finalmente un ponte tra la città di Siena ed il prestigioso festival che organizzano, da anni e con successo, ad Acquaviva, sperando che sia solo il primo passo per una lunga e fruttuosa collaborazione. Per noi della Corte dei Miracoli, inoltre, è un’ulteriore tessera di quel variegato mosaico che fa della nostra associazione un punto di riferimento per la scena musicale dell’intera provincia senese grazie ad una stagione concertistica che attrae, ormai da molti anni, tantissimi giovani e meno giovani. In quest’ottica si inserisce anche l’allestimento e l’imminente apertura di una sala prove per le band del territorio”.