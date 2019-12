Madrigalisti Senesi, concerto di Natale per Santa Lucia

A Siena, venerdì 13 dicembre alla chiesa del Carmine in Pian dei Mantellini

Il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, diretto dal Maestro Elisabetta Miraldi, sarà in concerto venerdì 13 dicembre alle ore 17.30 a Siena, nella Chiesa di San Niccolò del Carmine in Pian dei Mantellini.In occasione della festività di Santa Lucia, i Madrigalisti Senesi offrono alla cittadinanza un frizzante concerto completamente dedicato alle Musiche del Natale, passando da brani di epoca medievale a brani rinascimentali, fino alle più note melodie natalizie della tradizione e alle fresche Christmas Carols di origine anglosassone.Il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi, vanta nella città una lunga tradizione: fondato dal Conte Chigi Saracini nel 1950, con il nome di Madrigalisti dell'Accademia Chigiana, fu guidato inizialmente dal celebre Maestro Morosini; il coro cambiò poi il nome originario alla morte del conte, intorno alla metà degli anni Sessanta, diventando il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi; dal 1992 la direzione è affidata ad una donna: il maestro Elisabetta Miraldi.I Madrigalisti Senesi sono ben conosciuti sia in campo nazionale che internazionale, ma da sempre rivolgono una particolare attenzione al pubblico senese, con lo scopo di divulgare la musica corale sacra e profana, talvolta di autori senesi non sufficientemente conosciuti, nell’ambito della propria città. Esclusivamente formato da dilettanti, il coro svolge intensa attività didattica e concertistica, sia in Italia che all'estero: i Madrigalisti Senesi hanno effettuato tournée concertistiche in Europa e negli Stati Uniti d'America, a New York. Hanno inoltre partecipato al Festival Internazionale di Canto Corale a Manila, nelle Filippine, come coro rappresentante l’Italia. Innumerevoli le partecipazioni a Festival e Rassegne, tra cui i Festival Internazionali di Barcellona, Bastia, Bordeaux, il Festival di Spoleto, il Festival delle Marche a Iesi e il Festival Internazionale delle Arti Barocche a Genova. Negli ultimi anni i Madrigalisti Senesi hanno contribuito a promuovere il Rinascimento Musicale Italiano all’estero con tournèe in Germania, Spagna, Francia, Austria e Repubblica Ceca, dove hanno riscosso lusinghieri consensi di pubblico e di critica. Nel 2018 hanno partecipato al XVIII Festival Corale Internazionale svoltosi a Budapest e nell'agosto del 2019 si sono esibiti con vivo successo a Stoccolma (Svezia).