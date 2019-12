A San Gimignano week-end con Altrangolazione: l’Italia vista attraverso il cinema indipendente

Il 14 e 15 dicembre torna la rassegna che racconta il Paese attraverso il cinema; in anteprima, anche i film prodotti dai giovani autori protagonisti di “Visioni In Movimento”, la scuola di cinema “senza sedie” lungo la Francigena

Un fine settimana dedicato al cinema indipendente: sabato 14 e domenica 15 dicembre in Sala Tamagni a San Gimignano torna, infatti, “Altrangolazione”, la rassegna che vuole raccontare l’Italia da un altro punto di vista, attraverso la lente del documentario d’autore. Un weekend dedicato al docu-film e all’incontro tra giovani autori e professionisti affermati: sarà questa, infatti, anche l’occasione per presentare al pubblico, in anteprima, i due film prodotti dai protagonisti dell’ultima edizione di “Visioni In Movimento”, la scuola di cinema senza sedie che ha camminato lungo la via Francigena.Si comincia, dunque, sabato 14 dicembre con lo spazio dedicato al cinema dei professionisti.Alle 18 Sabrina Varani presenta il suo “Pagine Nascoste”, un interessante documentario che – tra passato e presente, buchi nella memoria privata e collettiva – segue una dolorosa ricerca personale fattasi inevitabilmente storica e politica, partendo dal racconto della colonizzazione fascista dell'Africa.Alle 21, invece, è il momento di Claudia Tosi e del suo “I had a dream”: un decennio di politica nostrana raccontato attraverso l'azione politica e la vita quotidiana di due donne molto combattive che mettono in luce la crisi non soltanto della partecipazione politica, ma anche del sistema partito.Il giorno dopo, domenica 15 dicembre, dopo un pomeriggio dedicato ai bambini con l'animazione teatrale a cura di Topi Dalmata dal titolo “Polar Express” (alle 17 in Sala Cultura), l’attenzione sarà tutta per i giovani autori. Francesca Monegaglia, Teresa Bucca e Filippo Raschi sono stati i protagonisti della residenza che si è svolta a ottobre lungo il tratto toscano della Via Francigena: per cinque giorni hanno camminato tra San Miniato (Pisa) e Siena insieme ai loro tutor, tra cui le stesse Varani e Tosi, affinando il loro progetto autoriale. Da quella residenza – la scuola di cinema “senza sedie” – sono nati i loro film che saranno presentati alle 21, in anteprima.“Riflessi” di Francesca Monegaglia è una piccola riflessione sul rapporto tra uomo e natura, dove il corpo umano edi suoi particolari si fondono con il paesaggio inconfondibile della Francigena toscana. Un cortometraggio fatto di suoni, immagini a grandangolo e la poetica dell'animazione, vera arma segreta della giovane autrice.“La sola direzione” è, invece, l’opera a quattro mani di Teresa Bucca e Filippo Raschi che si concentra sulle voci e le figure che si incrociano sulla via Francigena. Il film racconta, con uno sguardo d'autore molto incisivo e originale, l'incontro tra chi vive e chi percorre l'antica via. Non mancano slanci misteriosi e una riflessione sulla tensione che una strada rappresenta.«Restituiamo alla collettività di questo territorio il punto di vista di tre autori giovanissimi – afferma il curatore di Visioni in Movimento e di Altrangolazione, Giuseppe Gori Savellini – Vedremo in anteprima il frutto di un percorso formativo e produttivo, una novità assoluta per chi comincia a muovere i primi passi nel mondo del cinema. Oltre ai film dei giovani autori presenteremo anche alcuni lavori, gli ultimi, di due dei tutor presenti: due film che raccontano l'Italia di oggi partendo dai rimossi della memoria e dalla crisi politica e rappresentativa».E Visioni in Movimento non si ferma qui: è infatti pubblicata una nuova call per l’edizione 2020 della scuola di cinema senza sedie che si terrà dal 22 gennaio sul Carso triestino. I giovani autori under 35 anni possono inviare il loro progetto di film per essere selezionati a partecipare al percorso formativo e produttivo in cammino in Friuli-Venezia Giulia.Altrangolazione è realizzata da Topi Dalmata in collaborazione con il Comune di San Gimignano, Culture Attive e Mibac.Sabato 14 dicembre // ore 18(Italia / 2017 / 67')All’origine del nuovo romanzo che la scrittrice Francesca Melandri sta preparando c'è l’urgenza di fare luce sulla figura paterna. Francesca è a conoscenza dell’adesione giovanile del padre al regime fascista. Tuttavia, sa anche che Franco, come molti, ha subito una profonda conversione antifascista durante la guerra, di fronte alla tragedia della campagna di Russia. Il ritrovamento negli archivi di un articolo che porta la firma del padre rivela però una realtà molto diversa. Il film è il racconto di una ricerca che intreccia passato e presente, rimozioni private e pubbliche.Sabato 14 dicembre // ore 21(Italia, Francia / 2018 / 84’)Manuela e Daniela sognano di cambiare il loro Paese, l’Italia, ma devono fare i conti con la dura realtà. Dalle lotte femministe contro Berlusconi alle ultime elezioni politiche del 2018, il film esplora l’Italia, negli ultimi 10 anni, attraverso l’azione politica e la vita quotidiana di due donne molto combattive. Sostenute solo dalla loro profonda amicizia e dalla passione politica, Manuela, Onorevole del Parlamento italiano, e Daniela, consigliera comunale, affrontano l’arena politica italiana e testimoniano un cambiamento che non si sarebbero mai aspettate: la crisi della politica rappresentativa e l’ascesa del populismo. Lo humor e l’autenticità delle protagoniste dona luce e inaspettata leggerezza ad uno scenario che riflette i tempi bui che l’Italia sta affrontando.Domenica 15 dicembre // ore 17Spettacolo per bambini a cura di Topi DalmataDomenica 15 dicembre // ore 21Proiezione in anteprima dei film prodotti nel progetto “Visioni In Movimento: il racconto contemporaneo della via Francigena”(Italia / 2019 / 5’)(Italia / 2019 / 15’)A tutte le proiezioni saranno presenti gli autori; ingresso libero.