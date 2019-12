''Sinfonie per il Natale'' concerto del Conservatorio Franci in Duomo

Appuntamento giovedì 19 dicembre con l'orchestra diretta dal maestro Massimo Niccolai

Il Conservatorio Rinaldo Franci festeggia il Natale in musica con il tradizionale concerto all'interno del Duomo di Siena. Appuntamento giovedì 19 dicembre, dalle ore 21.15 a ingresso gratuito, con 'Sinfonie di Natale'. Il concerto dell'Opera della Metropolitana di Siena e dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci", con il patrocinio di monsignor Augusto Paolo Lojudice e del Comune di Siena, è a sostegno delle opere educative in Terra Santa dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Per l'occasione l'orchestra del Franci, guidata dal maestro Massimo Niccolai eseguirà musiche di Mendelssohn, Beethoven e Schubert.