Babbi Natale in Harley Davidson per ''Natale a Siena''

Saranno 25 i centauri vestiti da Santa Claus, domenica 22 dicembre, per il centro storico

Domenica 22 dicembre alle 11, spazio alla versione Santa Claus centauro con “Babbi Natale in Harley Davidson”. L’iniziativa, all’interno del calendario “Natale a Siena”, vedrà a cavallo di alcuni modelli su due ruote dello storico brand targato America, circa 25 Babbi Natale biker per le vie del centro. Il ritrovo in viale dei Mille dove sarà realizzata, a cura della Polizia Municipale, un’idonea area di sosta, per poi spostarsi verso via della Sapienza, via delle Terme, piazza Indipendenza, via di Città, via dei Pellegrini, piazza S. Giovanni, via Fusari, piazza Duomo con breve sosta davanti al Complesso Museale Santa Maria della Scala per ammirare i motoveicoli, scattare selfie e distribuire dolcetti ai bambini, ripartendo poi verso via del Capitano, via Stalloreggi, Pian dei Mantellini, via Sarrocchi, via S. Pietro, Casato di Sopra e di Sotto fino a parcheggiare i loro bolidi in Piazza del Mercato. A piedi si dirigeranno in Piazza del Campo per una sosta tra dolci, foto e sorrisi ai piccoli, e non, amanti dei motori.Il programma di “Natale a Siena” si svolge in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.