Paolo Ruffini in Piazza del Campo per festeggiare il Capodanno ed eventi diffusi nel centro storico - aggiornamenti

Siena festeggia la notte più lunga dell’anno con lo spettacolo Up&Down: Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius metteranno in scena in piazza del Campo un happening comico, disobbediente e commovente. Uno spettacolo per tutti che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quella con le emozioni, con il tempo, con la diversità. Tra divertimento e risate la piazza avrà l’occasione di scandire il conto alla rovescia che saluterà l’arrivo del 2020. Una grande performance che sarà il centro di un cartellone di tanti eventi diffusi che animeranno la città il prossimo 31 dicembre con musica e balli in tanti angoli del centro storico.

La serata in piazza del Campo partirà intorno alle ore 21 con lo spettacolo che accompagnerà senesi e visitatori alla mezzanotte: Paolo Ruffini in Up&Down Un Capodanno Normale. In scena il comico toscano con gli attori disabili della Compagnia Mayor Von Frinzius (cinque di loro con sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina). La rappresentazione è costruita sull’intenzione del protagonista di realizzare uno straordinario One Man Show, con imponenti scenografie ed effetti speciali. Parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga il significato di abilità e disabilità, non riferito alla condizione genetica, quanto piuttosto alla felicità. Riflettendo su come esistano tante persone che non sono abili all’ascolto, alla bellezza, ma che, a prescindere dal numero dei cromosomi, siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e normalmente diversi. Up&Down è uno spettacolo ferocemente comico, che non risparmia niente e nessuno, e che racconta anche un certo tipo di resilienza: la capacità di trasformare il limite in opportunità. Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione d’improvvisazione, che offre al pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.A seguire la piazza sarà animata dalla musica del gruppo vocale le Voci Sole, un concentrato melodico coloratissimo ed esplosivo, che fa dell’eclettismo la colonna sonora e la chiave di volta dei propri concerti. Un gruppo di cantanti dal carisma travolgente, tutti provenienti dal mondo del musical, capaci di regalare al pubblico un vasto repertorio composto da cover con arrangiamenti originali che attingono da un ampio panorama musicale: dal rock anni ‘70 al funk fino al pop contemporaneo o a brani di autori che hanno fatto epoca. Un ensemble dunque molto eclettico e che si è affermato anche in Tv come resident group del programma di Rai 2 Stracult. Per continuare a ballare fino a tarda notte saliranno infine sul palco di Piazza del Campo gli 80 Febbre. Il gruppo, una realtà tutta senese, ha come unico obiettivo far divertire persone di ogni età, ripercorrendo la storia della musica da ballare e da cantare. Il loro slogan è #solodivertimento.Quello senese è anche un Capodanno da Capogiro con musica e ritmi per tutti i gusti nelle piazze del centro storico. Tante occasioni che vedranno anche stand gastronomici e musica di sottofondo, nell’avvicinamento alla notte più lunga dell’anno, fin dalle ore 12. Gli spettacoli e il clima di festa prenderanno il via fin dal pomeriggio. Ecco tutti gli appuntamenti nelle piazze.Piazza del Mercato - Swing Mood. Piazza del Mercato si veste di vintage con la scuola di ballo Siena Swing Mood protagonista dell’animazione con la musica del quartetto Lindy Box Swing Band con repertorio musica live sul genere Swing e streetfood&beverage a tema, allestita con elementi anni ’30 e ’50. Il programma della piazza prevede alle 12 l’apertura degli stand gastronomici e musica di sottofondo; alle 18 via alla musica con dj ed aperitivi; alle 22 live e ballo con l'animazione di ballerini professionisti swing e la possibilità di imparare passi di ballo del genere; dalle 24 alle 2 live e dj set swing&roll per un ballo di capodanno divertente e colorato.Piazza Indipendenza - Latinando en la Calle. Un’atmosfera world music, latina e calorosa dal ritmo sfrenato, una vera e propria festa di groove musicale con la band Latinando en la Calle, dj set e percussioni. La serata è animata da ballerini cubani e dagli allievi della scuola di ballo senese. Allestimento a tema latino, chupiterie, chioschi bar con cibo latino, street food a tema. Il programma prevede alle 12 l’apertura degli stand gastronomici e musica di sottofondo; alle 18 via alla musica con dj ed aperitivi; alle 22 live e ballo; dalle 24 alle 2 dj set.Piazza Tolomei - Beat&Roll con I Jaguari. In concerto la local band famosa e apprezzata che propone un repertorio rock ripercorrendo i brani più belli e coinvolgenti della musica italiana ed internazionale. Alle 12 l’apertura degli stand gastronomici e musica di sottofondo; alle 18 inizio musica con Asd Spazio Libero scuola di danza contemporanea, performance e musica; alle 22 live e ballo; dalle 24 alle 2 live e dj set.Foyer del Teatro dei Rinnovati - Tango a Mezzanotte con Oblivion Tango. Una Milonga di capodanno elegante e sensuale dentro al Foyer del bellissimo Teatro dei Rinnovati con la scuola di danza Oblivion Tango e la partecipazione dei migliori tangueri di Siena. Un’esperienza unica per gli amanti del Tango Argentino. Dalle 24 - 4 Inizio musica, brindisi di capodanno e ballo. Evento a pagamento a numero chiuso.Logge del Papa - Street Girl Band. Dalle 19 alle 1, spettacolo itinerante. Le Logge del Papa ospitano la street band Girlesque, tutta al femminile, che animerà non solo Le Logge ma si muoverà da via di Pantaneto fino a piazza Postierla per uno spettacolo itinerante. La band è un ensemble di fiati e percussioni che propongono un repertorio di brani arrangiati in chiave ballo funk, rock, latin, bossa nova, di grande impatto scenico e sonoro.Piazza Matteotti - Gran cenone e dj set. Dalle 19:30 al Bar La Favorita aperitivo musicale con dj, gran cenone e a seguire intrattenimenti musicali con Dj Set.Fortezza Medicea - Tunnel 2020. Dalle 23 alle 4, ingresso con drink card e posti limitati. Nelle terrazze del bastione Madonna della Fortezza Medicea un party che fa rivivere le atmosfere e i ritmi della Club Culture. Una location allestita a festa per l’occasione, un’accurata selezione musicale all’insegna di una elegante e vivace elettronica underground curata e prodotta dai migliori Dj. Ed è prevista anche una sorpresa: la partecipazione di un segretissimo special guest.Non mancheranno anche spettacoli itineranti che attraverseranno il centro storico.Street Dance. Dalle 18 alle 20 l’Associazione Asd Spazio Libero si esibirà in piazza Tolomei con coreografie sul genere break, hip hop, free style. Una scuola di ballo senese guidata da Maurizio Virgo che accoglie bambini dai 9 ai 17 anni, un’eccellenza del genere e un’energia pura che apre le danze del capodanno in città.Ornella Caponero in arte Hoopnotika. Dalle 22 spettacolo itinerante e dalle 1 alla Fortezza Medicea durante il party Tunnel 2020. Un’artista sfaccettata e multiforme specializzata in Hula Hoop dancing e Flow art (Buugengs e ventagli multicolore). Utilizza sia strumenti led che fuoco. Attraverso i cerchi, danza e giocoleria si uniscono per creare illusioni ottiche e giochi di luce ipnotici che trasportano il pubblico in una dimensione onirica. Equilibrio, dinamicità, sinuosità ed emozione si fondono per generare una spirale di geometrie affascinanti in una performance altamente magnetica.Parcheggi gratuiti e navette per il centro storico. Per facilitare l’arrivo nel centro storico la Giunta ieri, 23 dicembre, ha deciso di offrire l'accesso e la sosta gratuita per tutti i mezzi nei parcheggi gestiti da Siena Parcheggi, dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio 2020. Non solo, sempre su iniziativa dell’Amministrazione, sarà realizzato un servizio di navette, a cura di Tiemme, per il collegamento tra le principali aree a parcheggio e il centro della città, attivo dalle ore 20 del 31 dicembre alle ore 3 del 1° gennaio 2020 (con interruzione del servizio nella fascia 23,40-00,30).Gli eventi del Capodanno a Siena sono organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Propositivo (PRO+), Nannini, Estra, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Simply Market, Etruria Retail, Sei Toscana, Acquedotto del Fiora, e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.