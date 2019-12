L’Orchestra Bandão rappresenterà l’Italia alla parata di Capodanno di Londra

I 55 percussionisti dell’Orchestra Bandão, che affonda le proprie radici tra Siena e Firenze, saranno gli unici partecipanti italiani alla London’s New Year’s Day Parade (LNYDP). La sfilata, famosa in tutto il mondo, si snoderà come di consueto nel cuore della capitale inglese. Toccando luoghi iconici come Piccadilly Circus e Trafalgar Square, la parata inizierà a mezzogiorno in punto (come da proverbiale puntualità inglese) del 1 Gennaio 2020.“E’ un’esperienza molto importante dal punto di vista artistico, umano e musicale”, dichiara Francesco Petreni, Direttore Artistico di Bandão, che guiderà l’Orchestra durante la performance londinese. “Dopo una annata molto intensa in giro per l’Italia e dopo aver concluso il tour 2019 con grandi esperienze tra cui quella con Jovanotti a Linate, apriamo il 2020 partecipando ad una delle più importanti manifestazioni europee”.La grande parata di Capodanno è da ben 34 anni appuntamento fisso e amatissimo dai londinesi e dai turisti. La sfilata conterà quest’anno circa diecimila partecipanti che arriveranno da tutto il mondo.“Essere gli unici italiani a sfilare è una motivazione in più per dare il meglio e cercare di trasmettere il nostro entusiasmo e l’energia delle nostre percussioni”, prosegue Lisa Caciagli, presidente dell’Associazione Bandão.Seguiranno la parata dal vivo circa 500.000 spettatori, disposti ai lati della strada e in apposite tribune. L’evento sarà trasmesso in diretta dalla BBC, da Radio London, London Live e da Telenet Global Logistics. Si calcola che l’edizione del 2019 abbia raggiunto un’audience mondiale di più di 300 milioni di persone.“Vogliamo ringraziare le oltre 40 persone che partiranno insieme a noi dalla Toscana per sostenerci dal pubblico”, conclude Susanna Santinelli, una delle responsabili organizzative dell’orchestra. “Invitiamo anche tutti gli italiani presenti a Londra per Capodanno a venire alla parata e a farci sentire il loro entusiasmo”.La London’s New Year’s Day Parade è anche un evento benefico: parte dell’incasso sarà devoluto alle London Charities. In 34 anni di attività sono stati donati in beneficienza oltre un milione e mezzo di sterline. Un motivo in più per accompagnare Bandão alla conquista (benefica) di Londra.