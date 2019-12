TVSpenta IN SOLO, a Rapolano il nuovo progetto live al via con Federico Fiumani

7 cantautori per 6 serate-evento a tu per tu con l'artista



Il progetto TVSpenta IN SOLO nasce dalla collaborazione tra l’Associazione culturale TVSpenta e il Caffè del Teatro di Rapolano Terme, lo storico locale annesso al Teatro del Popolo con la nuova gestione di Cacio&Pere. L’obiettivo è quello di creare eventi musicali per offrire al nostro territorio e al suo pubblico iniziative e intrattenimento di qualità e valore nazionale e per il coinvolgimento della comunità e dei nostri soci a nuovi progetti di musica e cultura a Rapolano.



Il progetto consiste in 6 serate con 7 cantautori di spicco del panorama musicale italiano che si esibiranno in concerti intimi ed esclusivi al Caffè del Teatro, il locale adiacenti il Teatro del Popolo di Rapolano. La particolarità del progetto sta nel permettere al pubblico di entrare in contatto con gli artisti ospiti in una chiave più intima, creando un’intimità che è più vicina ai secret concert che non al concerto sul palcoscenico. Per questo motivo ogni serata si compone di un momento informale durante l’aperitivo con il cantautore alle 19.00 durante la quale il pubblico parteciperà all’intervista in diretta su Radio3Network: cosa c’è dietro la stesura di un testo o la genesi di una canzone, quali sono i momenti di ispirazione di un cantautore o semplicemente cosa lo spinge a esprimersi sotto forma di musica. A seguire, alle 22, il concerto live in solo dell’artista ospite, a ingresso gratuito, come la maggior parte delle proposte culturali di TVSpenta.



Quando e dove si svolgeranno le serate



Le serate in programma sono 6 e si svolgeranno a cadenza mensile a partire dal 28 dicembre 2019 fino al 2 maggio 2020, tutte nel fine settimana, tra il venerdì e la domenica. Si svolgeranno al Caffè del Teatro by Cacio&Pere in piazza del Teatro, 3 a Rapolano Terme. Ogni serata inizia alle 19.00 con l’aperitivo con l’artista e culminerà nel concerto live alle 22.00.



La prima data è sabato 28 dicembre al Caffè del Teatro di Rapolano Terme. Protagonista della serata Federico Fiumani, leader dello storico gruppo fiorentino dei Diaframma. Simbolo della new wave italiana, 20 dischi all’attivo, tra cui uno dei dischi capolavoro della musica rock italiana, Siberia, inserito dalla rivista Rolling Stone Italia tra i primi 10 migliori dischi italiani di sempre. Federico eseguirà i più bei brani dal repertorio della band.La serata inizierà alle 19 con l’aperitivo e l’intervista all’artista a cura di Mirco Roppolo e in onda su Radio3Network. Dalle 22, Federico Fiumani si esibirà in concerto. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tvspenta@gmail.com | 349 1843065 (anche Whatsapp).



Calendario dei prossimi eventi



Sabato 28 dicembre: Federico Fiumani

Venerdì 17 gennaio: Giorgio Canali

Domenica 9 febbraio: EDDA

Domenica 15 marzo: Umberto Maria Giardini

Sabato 11 aprile: Enzo Moretto

Sabato 2 maggio: Paolo Benvegnù & Marco Parente