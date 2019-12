Il 6 gennaio la Befana arriva in Piazza del Campo

Un pomeriggio di giochi, laboratori e spettacoli per grandi e piccini per salutare le Feste. Un pomeriggio di giochi, laboratori e spettacoli per grandi e piccini per salutare le Feste.

Il 6 gennaio torna in piazza del Campo “Volare Oh Oh, A cavallo di una scopa”, un ricco cartellone di eventi gratuiti realizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Extempora, e dedicato all’arrivo della vecchietta più amata dai bambini, che andrà avanti dalle ore 14.30 alle ore 18 tra giochi, laboratori creativi e spettacoli.Tante le occasioni di svago grazie alle aree gioco dislocate nella conchiglia.“AAA cercasi befana”, sarà lo spazio in cui poter scattare foto con costumi, gadget e accessori ‘befanosi’. Sarà possibile travestirsi da Befana o Befano per farsi immortalare in questa occasione speciale. Lo spazzacamino ufficiale della Befana inviterà i bambini e le loro famiglie ad entrare nella grande cornice scenografica dei selfie con l’immancabile cappello alla romana. Durante il pomeriggio, inoltre, si potrà affrontare un percorso a ostacoli a cavallo di una vera scopa volante. Sarà una gara contro il tempo da affrontare con la miniscopa, la scopa gigante, la scopabus, la velocissima nimbus 2000 oppure optare per un trasporto di gruppo con lo scopa sharing. Non mancherà il “Gioco dell’Oca” in formato gigante: i bambini si trasformeranno in pedine umane con lo scopo di raggiungere per primi la casella finale, tirando i maxi dadi e rispondendo in modo corretto alle domande che riguardano la vita e le abitudini della nonnina dal naso adunco più famosa della storia. All’interno del Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico si terrà “Cosa bolle nel Calderone?”, uno spazio nel quale i bambini potranno entrare per ascoltare gli aneddoti che il gatto nero, amico fidato e portafortuna della Befana, avrà da raccontare tra gag, sorprese e giochi d’ingegno. Ma attenti ai folletti di Babbo Natale sempre pronti a fare dispetti e scherzetti. In Piazza del Campo verranno inoltre allestiti i “BefanArt”, laboratori creativi per chiunque si senta un artigiano con le idee più colorate per inventarsi qualsiasi cosa con colla, forbici, cartoncino, stoffe, a disposizione dei bambini, per giocare con le forme e i colori.Ad animare e far divertire grandi e piccini anche gli spettacoli di strada davanti alla Fonte Gaia. “Pop Corn Break” (ore 15) racconta la storia di un venditore di popcorn stanco del suo lavoro che sogna di essere il regista di un’opera. Così i bicchieri prendono vita e si trasformano in oggetti di giocoleria, tra le mani di questo simpatico personaggio che andrà in cerca degli attori tra il pubblico, chiamato a partecipare a questa storia dal finale inaspettato. In “Ops!” (ore 16.30) è Katrina la protagonista dello spettacolo: un personaggio assurdo e clownesco fuori dal tempo. Una signora dall'aria severa e precisa si trova ad affrontare mille difficoltà con gli oggetti che la circondano e che sfuggono il suo controllo. Così si snoda uno spettacolo dalle atmosfere poetiche arricchito dalla comicità e dal coinvolgimento del pubblico, tipico dell'arte di strada.In contemporanea ad animare la piazza ci sarà anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Siena con “Aspettando la Befana con i Vigili del Fuoco” che avrà il suo apice intorno alle 17.30 con la discesa della vecchietta dal Palazzo Comunale, e il lancio di caramelle e cioccolatini ai bambini. Una consuetudine resa ancora più spettacolare dall’accensione dei fari dei Vigili del Fuoco che accompagnano la discesa della Befana. In occasione della manifestazione sarà possibile anche acquistare il calendario dei Vigili del Fuoco e compiere una buona azione: il ricavato andrà infatti Centro Immunoterapia oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena.Gli appuntamenti della 6 gennaio fanno parte del programma di “Natale a Siena” organizzato dal Comune in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.