Il Capodanno in Piazza del Campo con lo spettacolo di Paolo Ruffini - FOTOGALLERY

Up&Down di Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius

Successo in Piazza del Campo per lo spettacoloUna bellissima festa nella conchiglia con tanta allegria per scandire il conto alla rovescia che ha salutato l’arrivo del nuovo anno con gli auguri del sindaco Luigi De Mossi. A seguire la piazza è stata animata dalla musica del gruppo vocale le Voci Sole, un gruppo di cantanti dal carisma travolgente, tutti provenienti dal mondo del musical, che ha regalato al pubblico un vasto repertorio dal rock anni ‘70 al funk fino al pop contemporaneo e a brani di autori che hanno fatto epoca. Per continuare a ballare fino a tarda notte sono saliti infine sul palco di Piazza del Campo i senesi 80 Febbre.Oltre all'evento clou di Piazza del Campo, tanti gli eventi diffusi nelle piazze del centro storico, con musica e ritmi per tutti i gusti.