Ale e Franz al Teatro dei Rinnovati con ''Romeo & Giulietta, nati sotto contraria stella''

Al Teatro dei Rinnovati, Ale (Alessandro Besentini) e Franz (Francesco Villa) si fanno “Romeo & Giulietta. Nati Sotto contraria Stella”. Uno spettacolo prodotto da Enfi Teatro con tre date senesi in calendario: martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio, tutti alle 21.Un cast di consumati attori, che porta in scena la storia dei due sfortunati innamorati di William Shakespeare, nel più autentico spirito elisabettiano. Tutti uomini: Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi, e con la partecipazione straordinaria di Paolo Graziosi, che interpretano insieme al duo comico, più personaggi, anche quelli femminili.Rivali e complici allo stesso tempo, non si rendono conto che, sul palcoscenico, non riescono neanche a dissimulare i loro rapporti personali fatti di invidie, ripicche, alleanze, riappacificazioni. Presi singolarmente, sembrano avanzi di teatro, messi insieme, formano una compagnia tragica involontariamente comica che nonostante tutto riesce a far vincere su ogni cosa la storia dei due amanti e anche a far commuovere. Nella loro goffaggine traspare una verità che insinua un forte dubbio ovvero che, in questa vicenda, più di chiunque altro, sono proprio loro quelli… nati sotto contraria stella.Una dimensione meta-teatrale assolutamente involontaria in cui le intenzioni dei personaggi si confondono con i personaggi stessi provocando azioni e reazioni a catena che finiscono per massacrare la versione dell’esimio poeta inglese.La drammaturgia e la regia della “mise-en-scène” è affidata a Leo Muscato, le musiche a Dario Buccino, scene e costumi a Carla Ricotti, il disegno luci è di Alessandro Verazzi e l’assistente alla regia Alessandra De Angelis.L’acquisto dei biglietti di questo spettacolo, che apre la seconda parte della Stagione dei Teatri Siena 2020, può essere effettuato in più modalità: online all’indirizzo: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/ ; telefonicamente chiamando l'Ufficio Prenotazioni del Comune di Siena tel. 0577 292615/14 (dal lunedì a venerdì con orario 9.30-12.30), oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, il giorno precedente la prima con orario dalle 17 alle 20 e il giorno dello spettacolo dalle 15. E ancora alla biglietteria del Teatro dei Rozzi: martedì dalle 11 alle 14, mercoledì dalle 15 alle 18 e giovedì dalle 11 alle 14 (24 dicembre e festivi esclusi)Per tutte le info: www.teatridisiena.it