A Poggibonsi si racconta la scena fiorentina musicale e artistica degli anni ‘80

A Poggibonsi terzo ed ultimo appuntamento “Sipario Aperto”, la rassegna dedicata ai linguaggi contemporanei promossa dall’Associazione culturale Timbre e dall’Amministrazione comunale di Poggibonsi in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e l’Associazione La Scintilla di Poggibonsi.Venerdì 10 gennaio alle ore 21.30 (Sala Set del Teatro Politeama) “Anni in movimento - New Wave a Firenze”, un incontro, a ingresso libero, per raccontare la scena fiorentina degli anni '80, anni di grande fermento creativo in cui la musica e il teatro, ma anche il clubbing e la moda videro un’esplosione di creatività e rinnovamento.Ne parleranno alcuni protagonisti dell’epoca, Bruno Casini, giornalista e scrittore che presenterà il suo libro dedicato all’argomento, Giancarlo Cauteruccio regista e attore della compagnia teatrale Krypton, che leggerà alcuni brani di Pier Vittorio Tondelli e Renzo Franchi batterista dei Litfiba. Durante la serata verrà inoltre proiettato il documentario “Scintille generazione trend”.Gli spettacoli della rassegna “Sipario Aperto” sono inseriti come fuori abbonamento nel più ampio cartellone del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa. La Rassegna Sipario Aperto 2018 è realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Poggibonsi e promossa da Associazione culturale Timbre in collaborazione con Fondazione E.l.s.a. e Associazione La Scintilla.