La Befana in Piazza del Campo - FOTOGALLERY

Ieri, lunedì 6 gennaio, è tornato in Piazza del Campo “Volare Oh Oh, A cavallo di una scopa”, il ricco cartellone di eventi gratuiti realizzato dall’Amministrazione comunale di Siena, e dedicato all’arrivo della vecchietta più amata dai bambini.L'evento, che ha avuto inizio alle 14.30 tra giochi, laboratori creativi e spettacoli, con tante occasioni di svago grazie alle aree gioco dislocate nella conchiglia, ha avuto il suo momento più atteso alle 17.30 con la tradizionale e sempre emozionante discesa, organizzata dai Vigili del Fuoco, della vecchietta dal Palazzo Comunale, e il lancio di caramelle e cioccolatini ai bambini. Una consuetudine resa ancora più spettacolare dall’accensione dei fari dei Vigili del Fuoco che hanno accompagnato la discesa della Befana.Gli appuntamenti hanno fanno parte del programma di “Natale a Siena” organizzato dal Comune in collaborazione con Camera di Commercio Arezzo-Siena, Estra Spa, Etruria Retail e con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena.