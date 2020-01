Siena, omaggio a Fabrizio De AndrÃ¨ con i Princesa Quintet alla Biblioteca degli Intronati

Siena, omaggio a Fabrizio De Andrè con i Princesa Quintet alla Biblioteca degli Intronati

Per tutti gli appassionati dell’indimenticabile Fabrizio De André l’appuntamento da non perdere è per venerdì prossimo, 10 gennaio alle ore 17,30, nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (via della Sapienza, 5) con i Princesa Quintet.



Un omaggio al grande cantautore, musicista e poeta, attraverso la riproposizione, da parte del gruppo musicale, di alcune delle sue più celebri canzoni, tra le quali La città vecchia, La guerra di Piero, La ballata dell’amore cieco, Ho visto Nina volare e Creuza de mä.



Il concerto è a ingresso libero.