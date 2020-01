Mauro Berruto con il suo ''Capolavori'' al Teatro dei Rozzi

Non è uno spettacolo, non è una conferenza, non è una lezione: è semplicemente una esperienza unica da non perdere. Mauro Berruto, dopo una lunga carriera nella pallavolo maschile come coach di grandi club e per sei anni della nazionale finlandese, commissario tecnico della nazionale italiana dal 2010 al 2015, vincendo sette medaglie in competizioni internazionali, amministratore delegato della Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco, e direttore tecnico delle squadre olimpiche della federazione Tiro con l'arco, sarà presente giovedì 16 gennaio al Teatro dei Rozzi di Siena nella sua veste di ispirational speaker per motivare, inspirare e raccontare come raggiungere sempre i nostri obiettivi più importanti.



Un incontro ad ingresso libero aperto a tutti, ma particolarmente indicato per chi vuole migliorare le proprie performance. Lavoratori o studenti, imprenditori o casalinghe, sportivi o pensionati potranno compiere un viaggio pieno di emozioni verso la propria Itaca, meta di chi sogna di vincere una medaglia, di dipingere un'opera d'arte, conquistare una quota di mercato oppure, semplicemente, di poter dare il meglio di sé in ogni occasione.



L’evento, realizzato grazie all’iniziativa del Rotary Club Siena e del Rotaract Club Siena, ha il patrocinio del Coni e del Comune di Siena.



L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, le eventuali donazioni saranno interamente devolute per l’allestimento di un taxi per il trasporto dei disabili.

I biglietti sono prenotabili tramite l’app EVENTBRITE o inviando mail a : rotaryclubsiena@gmail.com