''Rumors'' apre il festival del teatro amatoriale ai Concordi di Acquaviva

Tornano le compagnie amatoriali da tutta Italia al Teatro dei Concordi

Ritorna anche nel 2020 il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, organizzato dall’associazione “Il Fierale” al Teatro dei Concordi di Acquaviva. Tutti gli appassionati di teatro dei dintorni sono pronti a festeggiare la quinta edizione consecutiva con una rassegna di proposte amatoriali provenienti da compagnie di tutta Italia, al cui termine si svolgerà una serata di premiazioni.Sabato 18 gennaio alle ore 21:15 ripartirà quindi il festival con il primo appuntamento: lo spettacolo “Rumors” messo in scena dal Laboratorio Terzo Millennio, che negli anni passati si è già esibito sul palco del Teatro dei Concordi. Si tratta di un gruppo teatrale nato nel 1996 e proveniente da Cengio, in provincia di Savona, che nel corso degli anni ha raggiunto una notevole esperienza nel teatro amatoriale in tutta Italia grazie alla rappresentazioni delle opere di Chapman, Molière, Goldini e Shakespeare."Rumors" è una commedia brillante di Neil Simon. La trama in breve: per festeggiare dieci anni di matrimonio, Charley e Myra Brock hanno invitato i loro amici più cari, tutti molto “upper class”. Ma quando i primi arrivano a casa Brock, trovano Charley in camera sua in un lago di sangue e nessuna traccia della moglie. Come se non bastasse, la servitù è scomparsa e la cena non è pronta. Che fare? Qualunque cosa pur di tenere la situazione sotto controllo, inventando scuse su scuse per giustificare la “momentanea” assenza dei padroni di casa agli amici che man mano arrivano, con il solo risultato di amplificare i pettegolezzi (rumors, appunto) prima su Charley e Myra e via via su tutti gli altri, in un crescendo di situazioni sempre più “disperate”.I biglietti per lo spettacolo e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562