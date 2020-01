Successo straordinario per ''Due Imperi… Roma e Cina'' al Valdichiana Outlet Village

La mostra “China Legends. L’esercito di Terracotta” vola sulle ali del convegno con Paolo Giulierini e Filippo Salviati.

L’iniziativa, messa in campo sabato 25 gennaio denominata "Due Imperi… Roma e Cina. La Lupa e il Dragone" è stata un successo sotto ogni profilo. Decine di persone hanno seguito con interesse il dibattito tra Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli ed il prof. Filippo Salviati, docente di archeologia e storia dell’arte della Cina all’Università La Sapienza di Roma.La sala conferenze del Valdichiana Outlet Village non è riuscita a contenere il numeroso pubblico. Un confronto entusiasmante, che ha evidenziato quanto l’innovativo percorso di contaminazione culturale inaugurato con “China Legends, l’Esercito di Terracotta”, sia una strada vincente e molto apprezzata dal pubblico.Grande entusiasmo anche per la spettacolare esibizione in Piazza Maggiore del gruppo Italy Lion and Dragon Dance che ha animato con colori e tamburi tutta la struttura dell’Outlet coinvolgendo il pubblico. La giornata si è chiusa con la visita alla mostra China Legends e con l’esibizione di Cristina Hua con l’antica cerimonia del The.L’organizzazione desidera ringraziare tutti i partecipanti, gli artisti, i visitatori, le autorità (hanno portato il suo saluto la vice presidente del consiglio regionale della Toscana Lucia De Robertis e il vice sindaco di Fiano della Chiana Jacopo Franci in rappresentanza dell’amministrazione comunale) che con la loro presenza hanno reso questo evento unico e straordinario, aprendo la strada a progetti di integrazione e cultura anche in un luogo normalmente deputato allo shopping.