L'ensemble Tabula Rasa diretto da Stefano Battaglia debutta alla Micat in Vertice

Venerdì 31 gennaio alle ore 21 nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89) il nuovo Tabula Rasa. Chigiana - Siena Jazz Ensemble, diretto da Stefano Battaglia, fa il suo debutto alla Micat in Vertice, la stagione concertistica invernale dell'Accademia Chigiana di Siena giunta alla 97esima edizione.Lo spettacolo, dal titolo Blossom II, è in un certo senso la continuazione di Blossom, tema del concerto d'esordio dell'Ensemble avvenuto lo scorso agosto nell'ambito del Chigiana International Festival. Lo stesso Stefano Battaglia, che sarà anche al pianoforte, è l'autore delle musiche, costruite su testi di poeti quali Zenkey Shibayama, Mario Bellizzi, Buson Yosa, William Blake, Novella Cantarutti e molti altri.«Chi appartiene alla cosiddetta generazione post-moderna», afferma Stefano Battaglia, «ed è cresciuto con un'idea di contaminazione e dialogo creativa, propulsiva, generatrice, ha sempre gioito delle possibilità offerte dal jazz di combinare liberamente passioni, tradizioni e linguaggi musicali. D'altra parte», prosegue il grande artista milanese, «il legame con la contemporaneità è esistenziale per tutta la musica, e specialmente per tutti i linguaggi la cui matrice si fonda attorno al qui ed ora dell'improvvisazione. Per questo salutiamo con gioia il germogliare di questo dialogo virtuoso tra Accademia Chigiana e Siena Jazz, che oggi rappresentano al meglio la tradizione della nostra civiltà musicale in un'ottica dinamica, volta fieramente in avanti. Il mondo cambia, e la musica cambia con lui proprio se continua ad esserne l'espressione, la sua "verità". La contemporaneità ci chiede di creare nuova musica, possibilmente ogni giorno, lavorando simbolicamente in una dimensione universale che crea le basi per una possibile comprensione trasversale, oltre i linguaggi che dividono».