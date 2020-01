''Cenerentola'', al Teatro dei Rinnovati la versione del balletto firmata dal coreografo Jiří Bubeniček

Al Teatro dei Rinnovati, il 5 febbraio alle 21, va in scena “Cenerentola”. Una lettura contemporanea delle celebre storia firmata dal coreografo Jiří Bubeniček su musiche di Prokofiev, per il Nuovo Balletto di Toscana, diretto da Cristina Bozzolini. Una produzione Maggio Musicale Fiorentino.In questa nuova versione del balletto, Bubeniček sceglie di seguire la riscrittura del racconto fatta nel 1800 dai Fratelli Grimm, sostituendo così gli elementi classici della favola con elementi più simbolici e metaforici, conservando però la trama e i personaggi che tutti conosciamo. Qui, Cenerentola è una ragazza coraggiosa, forte e gentile, coi suoi sogni che segue gli insegnamenti di sua madre: “sii gentile e coraggiosa con tutti e vedrai che i tuoi sogni si realizzeranno”. Andrà al ballo solo per divertirsi senza sapere che là incontrerà il suo principe e che alla festa saprà tuttavia cogliere l’occasione che le si presenterà.Per gli appassionati di danza: l’acquisto dei biglietti può essere effettuato online sul sito dei Teatri di Siena all’indirizzo: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/; telefonicamente chiamando l'Ufficio Prenotazioni del Comune tel. 0577 292615/14 (dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12.30 esclusi i giorni di apertura della biglietteria del teatro di riferimento), oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, il giorno precedente con orario dalle 17 alle 20, e il giorno dello spettacolo dalle 15, e anche alla biglietteria del Teatro dei Rozzi: martedì dalle 11 alle 14 e mercoledì dalle 15 alle 18.Per tutte le info: www.teatridisiena.it