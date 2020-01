Il Carnevale di Foiano sbarca al Valdichiana Outlet Village

Ogni sabato di febbraio “Carnevale al Village”, gli eventi in collaborazione con il Comitato Carnevale di Foiano e i cantieri

Valdichiana Outlet Village celebra il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, giunto con il 2020 alla sua 481 esima edizione, con una serie di eventi che si terranno ogni sabato del mese di febbraio, a precedere gli straordinari corsi mascherati e la parata dei magnifici carri allegorici realizzati dai maestri della cartapesta e della meccanica nel borgo in provincia di Arezzo.“Rinnoviamo la partnership – spiega Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village – con il Comitato Carnevale di Foiano della Chiana, i Quattro cantieri e l’amministrazione comunale di Foiano, proponendo alcuni appuntamenti che accompagneranno piacevolmente lo shopping dei nostri visitatori, anticipando il clou degli eventi della domenica in centro”. La mostra sul Carnevale, parate, musica, divertimento, la spettacolare mascherata dei cantieri in piazza, “vogliamo portare nel nostro centro la magia e l’atmosfera goliardica e divertente della manifestazione più importante e sentita di Foiano della Chiana, proponendoci anche come volano promozionale di questo storico appuntamento”.Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie, sia per la sua tradizione storiografica, che verrà ripercorsa attraverso la mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi” allestita all’interno del Village, che, in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione comunale, propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione.Sabato 1 febbraio al Valdichiana Outlet Village il “Busker Festival” con sette artisti che si esibiranno all’interno del Village. Sabato 8 la “Parata con i personaggi del mondo delle fiabe” in Piazza Maggiore, mentre “la settimana successiva ospiteremo - anticipa Lucchetti – un appuntamento particolarmente sentito: la “Mascherata dei cantieri”, giunta alla quarta edizione e che di anno in anno riscuote sempre maggiore successo e partecipazione”.In piazza Maggiore, Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo, saranno protagonisti con l’esibizione delle mascherate che accompagnano proprio i carri. “Il contest di sabato 15 febbraio si annuncia ancora una volta come un momento coinvolgente e spettacolare, che esalta la bellezza e la creatività dei cantieristi”, commenta Lucchetti. I costumi e le maschere, realizzati rigorosamente a mano, sono aderenti al tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e stretta attualità, qui rappresentati in chiave a tratti ironica, a tratti amara. Le esibizioni delle “mascherate” dei 4 cantieri, saranno sottoposte al giudizio insindacabile di esperti e al termine verrà premiato il gruppo migliore e la migliore performance. “Questo evento – spiega Lucchetti - è realizzato grazie alla collaborazione tra Valdichiana Outlet Village e tutte le componenti del Carnevale di Foiano, Comitato e Cantieri, che con grande disponibilità sapranno regalare al pubblico del Valdichiana Outlet Village un indimenticabile pomeriggio di divertente competizione”.Infine, sabato 29 febbraio, appuntamento con la “Cartoon parade” parata con 7 characters ufficiali di famosi cartoon: Scooby Doo, Tom&Jerry, Sonic, Bat Pat, Robot Trains e Oggyper la gioia di grandi e piccini.