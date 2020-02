Sara Nieto Moreno a Siena, master e spettacolo grazie ad AndaluSiena presso la Corte dei Miracoli

Venerdì 21 febbraio, nella sede della Corte dei Miracoli (in via Roma 56 al San Niccolò), si terrà un’importante iniziativa di flamenco a cura di AndaluSiena con artisti di altissimo livello.Sarà graditissima ospite la danzatrice, attrice e coreografa Sara Nieto Moreno, in arte “Sarini”. Originaria di Hortaleza, un distretto di Madrid situato al nord-est della città, inizia lo studio della danza giovanissima e si diploma al Conservatorio di Danza Española di Madrid nel 1998, proseguendo poi i suoi studi nella prestigiosa scuola Amor de Dios e collaborando con la Fundación Casa Patas dove spesso si esibisce.Sarini è puro movimento e, da Madrid al Giappone, diffonde la sua passione per il flamenco. Attualmente produce il proprio spettacolo dal titolo “Mi viaje en una maleta”. Alla tecnica straordinaria unisce una capacità espressiva di rara intensità: Sarini è un’artista completa che sprigiona un fascino magnetico, capace di rapire il pubblico avvolgendolo in un caleidoscopio di colori e di energia.Con la forza di cui è capace Sarini condurrà una masterclass per livello intermedio dalle ore 19:30 alle ore 20:30 sullo stile di Tangos. A seguire, per le partecipanti con maggiore livello e tecnica, sarà possibile provare direttamente sul palco con la musica dal vivo la piccola coreografia creata nella master.A partire dalle ore 22:00 Sarini sarà fulcro di un tablao assieme a Monica Argnani (baile), Paolo Baldoni (cante) e Francesco De Vita (guitarra) per una “pennellata” di vero Flamenco in terra di Siena!Nell’intervallo tra la masterclass e lo spettacolo sarà possibile accedere a un piccolo buffet offerto da AndaluSiena (bevande escluse da fruire presso il bar della Corte), incluso nel biglietto o nella partecipazione alla master.Solo Masterclass 30€ (ridotto soci AndaluSiena 25€)Master + ingresso spettacolo 45€ (ridotto soci AndaluSiena 40€)Ingresso spettacolo 18€ (ridotto soci Corte o AndaluSiena 15€, 5€ bambini sotto i 12 anni)Consigliata prenotazione tramite mail a andalusiena@yahoo.com