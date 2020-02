La Chigiana fa il bis in Kuwait con Ferdinando e Angela Trematore

Dopo il brillante successo del dicembre scorso, che ha portato l'Opera Italiana nei Paesi del Golfo Arabo, l'Accademia Chigiana torna in Kuwait con Ferdinando e Angela Trematore, componenti del Duo Federiciano (violino e pianoforte), ospiti dell'Ambasciata Italiana nell'ambito del progetto internazionale "Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo 2020" realizzato dall'Accademia Chigiana di Siena in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'iniziativa ha l'intento di promuovere all'estero i migliori giovani musicisti italiani del nostro Paese, allievi dell'Accademia, attraverso l'importante rete delle nostre sedi diplomatiche e degli Istituti Italiani di Cultura.



Ferdinando e Angela Trematore si sono esibiti domenica 2 febbraio presso il Teatro del Yarmouk Cultural Center (Dar Al Athar Al Isalmiya), registrando il tutto esaurito, alla presenza dell'ambasciatore italiano in Kuwait S.E. Carlo Baldocci e di diverse personalità locali, tra cui l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Ucraina in Kuwait. Il Duo Federiciano è stato accolto da una sala gremita che ha tributato loro un successo entusiasta per l'ottima performance musicale e per il repertorio proposto. Il programma, che ha posto al centro dell'attenzione la grande tradizione cameristica italiana, ha spaziato dai "Tre Canti" di Ildebrando Pizzetti fino alla Sonata in si minore di Ottorino Respighi, senza trascurare un capolavoro assoluto del repertorio classico quale la Sonata op. 78 n.1 per violino e pianoforte di Brahms. Il secondo concerto, che si è tenuto il 3 febbraio presso il Cultural Center dell’AUM (American University of Middle East), è stato una rara occasione per un importante momento di condivisione offerto a molti giovani studenti universitari provenienti da tutto il mondo. Il pubblico presente ha potuto avvicinarsi a un repertorio all'insegna della grande tradizione della Scuola Violinistica Italiana.



Questo nuovo, doppio successo, consolida ulteriormente il rapporto tra l'Accademia senese e l'Ambasciata d'Italia in Kuwait, che punta ora a realizzare una vera e propria Stagione dedicata ai migliori giovani talenti della Chigiana lungo tutto il corso dell'anno, in collaborazione con le principali istituzioni culturali della capitale, con occasioni di incontro e di formazione per la crescente domanda di musica classica nell'Emirato.



Nato da una famiglia di musicisti, il giovane violinista Ferdinando Trematore è tra i più importanti giovani talenti musicali italiani della nuova generazione. Già molto presente sulla scena internazionale, è uno dei migliori allievi dell'Accademia Chigiana di Siena, dove si è perfezionato con il grande violinista russo Boris Belkin.



Con la sorella Angela, come lui spinta dallo stesso ideale di avviare una carriera nella musica, nel 2005 ha dato vita al "Duo Federiciano." Dopo gli inizi in età giovanissima, in breve tempo i due fratelli Trematore sono riusciti a impossessarsi di un vasto repertorio che giunge alla riscoperta di molte pagine dal sorprendente fascino.