''Food Sound System'', Don Pasta porta il suo show al ''Pinsuti'' di Sinalunga

E il pomeriggio tornano le pillole di storia del teatro con Goldoni



Uno show fra musica e cibo, giornalismo e teatro. Arriva a Sinalunga "Food Sound System", lo spettacolo già presentato in oltre dieci paesi (dagli Stati Uniti al Vietnam) dell’originalissimo artista Don Pasta, definito dal New York Times “uno dei più inventivi attivisti del cibo”. Lo show sarà in scena al Teatro Comunale “Ciro Pinsuti” di Sinalunga sabato 8 febbraio alle 21 (biglietti da 12 a 15 euro disponibili in teatro la sera dello spettacolo e nel circuito Ticketone). E il pomeriggio, alle 17:30, tornano le Pillole di Storia del Teatro con l’appuntamento dedicato a Carlo Goldoni (il costo di 5 euro comprende anche tè e pasticcini). Il direttore artistico del teatro, Gherardo Vitali Rosati, che collabora regolarmente con la rubrica teatrale “Chi è di scena”, su Rai3, illustra la vita e le opere di uno dei più grandi drammaturghi italiani, che a metà del Settecento seppe assorbire e trasformare la preziosa eredità della Commedia dell’Arte.



Daniele De Michele, in arte Don Pasta, potrebbe definirsi un attivista del cibo, una sorta di resistente ai modelli globalizzati dell’alimentazione. Per sviluppare il suo originalissimo progetto culturale e artistico sul tema, scrive come giornalista e autore, inventa spettacoli e performance e produce come regista film e serie per il web e la televisione. Il suo Food Sound System racconta episodi e ricette del mangiare mediterraneo, accompagnandolo da musica dal vivo ed elettronica e, ovviamente, dagli odori provenienti dalla cucina allestita sul palco del Teatro.



Daniele De Michele è un economista, con un Master in Economia e sviluppo Economico all’Istituto Nazionale delle ricerche Agronomiche in Francia. Dal 2001, con lo pseudonimo di Don Pasta, utilizza la scrittura, le performance, gli spettacoli, le istallazioni, il giornalismo per sviluppare un progetto culturale e artistico sul tema dell’alimentazione. È noto per le sue collaborazioni con programmi tv della Rai e de LaEffe (da La prova del cuoco a Geo and Geo), ed è spesso invitato in radio (da Caterpillar a Decanter, su Radio 2). Per Treccani e Corriere della Sera ha curato la serie web-tv Le nonne d’Italia in cucina. Ha pubblicato volumi come Artusi Remix (Mondadori), Food sound system e Wine Sound System (Kowalski-Feltrinelli); La Parmigiana e la Rivoluzione e La Ballata di Circe (Stampa Alternativa); Kitchen Social Club (Altreconomia). Scrive assiduamente con: Repubblica, Corriere della Sera, Left e Manifesto.