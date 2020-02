Rapolano: Sebastiano Lo Monaco porta in scena la lotta contro la mafia di Pietro Grasso

Appuntamento martedì 11 febbraio alle ore 21 al Teatro del Popolo con il monologo "Per non morire di mafia"

Si intitola "Per non morire di mafia" e nasce da Pietro Grasso e dalla sua lotta contro la criminalità organizzata il monologo che Sebastiano Lo Monaco porterà martedì 11 febbraio sul palcoscenico del Teatro del Popolo di Rapolano Terme. L'appuntamento è per le ore 21 e fa parte della stagione teatrale promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo onlus con la collaborazione dell’Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme.Il monologo Per non morire di mafia porta in scena la testimonianza umana di Pietro Grasso, magistrato e politico impegnato da trent’anni contro la criminalità organizzata e convinto che per contrastarla sia necessario avere la percezione esatta della sua pericolosità. La performance alterna momenti didattici, comici e “tragici”, nel senso antico del termine, e riconduce il teatro a una funzione civile ed evocativa, dove esperienze di vita possono diventare modelli. La stagione teatrale rapolanese tornerà venerdì 21 febbraio, ancora alle ore 21, e vedrà protagonista sul palcoscenico Ambra Angiolini e Ludovica Modugno con Il nodo.Informazioni. I biglietti per la stagione teatrale possono essere acquistati presso il Teatro nei giorni dello spettacolo, a partire dalle ore 20.30 oppure contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 e l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste riduzioni per studenti universitari iscritti ad atenei toscani, con la Carta dello Studente promossa dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, e per spettatori under 30. Per maggiori informazioni, è possibile visitare anche il sito www.toscanaspettacolo.it . Per informazioni sulla rassegna “Il Teatro Incantato”, invece, è possibile contattare il Teatro del Popolo di Rapolano Terme ai numeri 0577-724617, 331-8181776 e all’indirizzo mail teatrorapolano@gmail.com oppure l’associazione Centro Il Garage di Lucignano al numero 349-1995647.