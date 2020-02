Carnevale a Palazzo Sansedoni con visita teatralizzata

In occasione dell’inizio dei festeggiamenti del carnevale giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 Palazzo Sansedoni ospita una visita teatralizzata, organizzata da Vernice Progetti Culturali e curata dalla Compagnia Teatrale Topi Dalmata, durante la quale rivivranno i personaggi della nobile famiglia da cui il palazzo prende il nome.Illustrazioni, animazioni, aneddoti e racconti su alcuni dei protagonisti della famiglia Sansedoni, uniti alla storia artistica di uno dei palazzi storici più importanti e rappresentativi della città.Durante la visita il pubblico incontrerà Porzia Gori Pannilini, giovane e colta consorte di Giovanni Sansedoni, caratterizzata da uno spirito ribelle, un'indole cosmopolita e un rapporto difficile con i figli. Porzia ci inviterà a festeggiare il carnevale insieme alla figlia Vittoria Carlotta dal carattere altrettanto ribelle. Assisterà al dialogo tra madre e figlia, Rutilio Sansedoni, fratello di Giovanni, talmente devoto al Beato Ambrogio Sansedoni da erigere in suo onore una Cappella all’interno del palazzo con preziosi materiali. A vestire i panni di Porzia, Maria Vittoria e Rutilio saranno ancora una volta le attrici della Compagnia Teatrale Topi Dalmata di Siena, con dialoghi e storie tratti da documenti bibliografici, quali il volume dedicato a Palazzo Sansedoni, pubblicato dalla Fondazione Mps.La visita si concluderà con una danza in maschera con passi dell'antica quadriglia per festeggiare il giovedì grasso.L’ingresso intero è di € 12, mentre il ridotto per bambini dai 5 ai 14 anni è di € 6; ingresso gratuito per i bambini sotto i 5 anni. I partecipanti fino ai 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.Per info e prenotazioni: www.verniceprogetti.it info@verniceprogetti.it ; tel 0577226406.