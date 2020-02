San Valentino, l’evento più romantico al Valdichiana Outlet Village

In occasione della festa degli innamorati, #LoveisintheVillage, la speciale iniziativa “on life” per tutte le coppie

Senza affannarsi troppo alla ricerca di un 14 febbraio diverso dal solito da trascorrere con la persona amata, per coloro che sono a caccia di un momento davvero speciale in occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, Valdichiana Outlet Village propone l’originale ed inedita iniziativa #Loveisinthevillage, per unire lo shopping di coppia all’emozione di pensieri d’amore speciali da condividere sui social.Provate ad immaginare la vostra giornata di shopping al Village, in compagnia del vostro lui o della vostra lei, magari alla ricerca di un regalo utile da scegliere insieme, perché no. Bene, tutte le coppie di innamorati, per l’intera giornata, riceveranno in omaggio una rosa, fiore simbolo, per eccellenza, di passione e dell’amore che trionfa. Non finisce qui, perché verranno distribuiti dei biglietti su cui i visitatori potranno scrivere dediche, frasi e pensieri d’amore che durante la giornata saranno pubblicati sulle pagine social del Village.“Per coccolare i nostri visitatori nel giorno degli innamorati, una rosa in omaggio a tutte le coppie a passeggio nel nostro centro – spiega Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village – con un coinvolgimento a tutto tondo, che abbiamo definito “onlife”, cioè sia nel luogo fisico del nostro centro, che nel mondo virtuale, dove, per così dire, i pensieri e i messaggi d’amore diventeranno universale momento di condivisione”.L’hastag per condividere l’iniziativa sulle pagine social è #LoveisintheVillage