Carnevale al Valdichiana Outlet Village, in Piazza Maggiore il contest delle mascherate dei cantieri di Foiano

Sabato 15 febbraio dalle 15:00 la spettacolare competizione tra i 4 cantieri del Carnevale più antico d’Italia

Un appuntamento diventato, edizione dopo edizione, sempre più atteso e partecipato, il contest in Piazza Maggiore metterà in competizione, dalle 15, le “mascherate” dei 4 cantieri nella splendida Piazza Maggiore del Valdichiana Outlet Village, scenario d’eccezione di performance sempre più spettacolari e dettagliate. Si tratta di uno scenografico contest da parte dei quattro cantieri dell’ultra centenario Carnevale foianese (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici), che metteranno in scena le loro originali e allegre mascherate, dando vita ad una rappresentazione che diventa sfida per primeggiare, unica e coinvolgente per i tanti visitatori del Village. I costumi e le maschere, realizzati rigorosamente a mano, traggono ispirazione dal tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e stretta attualità, qui rappresentati in chiave a tratti ironica, a tratti amara. Le esibizioni delle “mascherate” dei 4 cantieri saranno sottoposte all’insindacabile giudizio di esperti che al termine decreteranno la migliore mascherata.“L’appuntamento, realizzato grazie alla collaborazione tra Valdichiana Outlet Village e tutte le componenti del Carnevale di Foiano, Comitato e Cantieri, è giunto alla quarta edizione e garantisce un pomeriggio di grande spettacolo e sana competizione che saprà appassionare i nostri visitatori” , dichiara il Center manager Riccardo Lucchetti.Insieme al contest, sarà possibile visitare “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi”, mostra allestita all’interno del Village, per un tuffo nei trascorsi dell’evento foianese. Organizzata in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, la mostra propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione.Gli eventi di Carnevale al Valdichiana Outlet Village si concluderanno sabato 29 febbraio, con l’appuntamento “Cartoon parade”, parata con 7 characters ufficiali di famosi cartoon: Scooby Doo, Tom&Jerry, Sonic, Bat Pat, Robot Trains e Oggyper la gioia di grandi e piccini.Ogni domenica sarà attivo il bus navetta, che condurrà i visitatori dal Valdichiana Outlet Village al centro di Foiano, dove si tengono i corsi mascherati.