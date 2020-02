Carnevale al Valdichiana Outlet Village, al Cantiere dei ''Nottambuli'' la vittoria del contest 2020

Grande partecipazione alle esibizioni in Piazza Maggiore delle mascherate dei quattro cantieri del Carnevale di Foiano della Chiana

Hanno portato al Valdichiana Outlet Village tutta la bellezza dei costumi e delle maschere dell’ultra centenario Carnevale di Foiano, la preparazione di balletti e coreografie studiate fin nei minimi dettagli, grande entusiasmo e passione, le decine e decine di figuranti dei quattro cantieri che si sono sfidati per il quarto anno in Piazza Maggiore. “Il contest dei cantieri del Carnevale di Foiano – dichiara Riccardo Lucchetti, center manager del Valdichiana Outlet Village – sta diventando, edizione, dopo edizione, sempre più importante e partecipato, succulenta anticipazione di quello che accadrà nel centro storico di Foiano, evento molto gradito da parte dei nostri visitatori”.Le mascherate degli Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici, contraddistinte da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse su argomenti di cronaca e stretta attualità, rappresentati in chiave a tratti ironica, a tratti amara, sempre legati al tema dei magnifici carri di cartapesta, sono state sottoposte all’insindacabile giudizio della giuria, composta da giornaliste e designer. Alla fine il giudizio è stato favorevole al cantiere dei Nottambuli, “ma a vincere – come ha tenuto a sottolineare il vice sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci – è stato ancora una volta il nostro magnifico Carnevale, che ha trovato nel Valdichiana Outlet Village il giusto palcoscenico promozionale”.I Nottambuli hanno vinto il contest del Valdichiana Outlet Village per la prima volta, il cantiere degli Azzurri si era imposto nel 2019 e 2018, mentre la prima edizione del 2017 vide il trionfo dei Rustici.Gli eventi Carnevale al Village continuano con la mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi”. Organizzata in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, la mostra propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione.Gli eventi di Carnevale al Valdichiana Outlet Village si concluderanno sabato 29 febbraio, con l’appuntamento “Cartoon parade”, parata con 7 characters ufficiali di famosi cartoon: Scooby Doo, Tom&Jerry, Sonic, Bat Pat, Robot Trains e Oggyper la gioia di grandi e piccini.Ogni domenica sarà attivo il bus navetta, che condurrà i visitatori dal Valdichiana Outlet Village al centro di Foiano, dove si tengono i corsi mascherati.