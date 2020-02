''Favole al Telefono'', al Teatro dei Rozzi una fiaba in musica per tutta la famiglia

“Favole al Telefono” è una “fiaba in musica” dedicata a tutta la famiglia che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari in un racconto, del drammaturgo Pino Costalunga, in grado di parlare ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi. Lo spettacolo, diretto dal regista Raffaele Latagliata, in scena il prossimo 22 febbraio alle 16 e alle 18 al Tetro dei Rozzi, è una produzione di Fondazione Aida di Verona-Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, con il contributo della Provincia Autonoma di Trento.Giovannino, un ragazzino particolarmente curioso e dalla spiccata fantasia, ha ritrovato in cantina il vecchio telefono della mamma; proprio quel telefono al quale, quando era bambina, il nonno era solito chiamarla per raccontarle ogni sera una favola prima di dormire. Ma dove saranno finite tutte queste storie? Forse sono ancora lì dentro, conservate nella memoria di quello strano apparecchio così diverso dal suo smartphone? E così, per farsi aiutare, il piccolo decide di portarlo a far riparare in un vecchio negozio di telefoni usati: gli Aggiusta Telefoni. Qui incontrerà quattro strani personaggi: lo scorbutico Conte Cornetta, la bizzarra Madame Phonè, la stralunata Biancapagina e l'intraprendente Gettone. E proprio grazie a loro le favole torneranno magicamente a prendere vita sotto forma di canzoni, di racconti, di filastrocche, di piccoli numeri di varietà risvegliando anche la voglia di inventare e di giocare con la fantasia.Questo risveglio in note è affidato agli attori: Francesca Brusati, Marta De Zaiacomo, Massimo Finocchiaro, Andrea Rodi, Nicholas Rossi.L’acquisto online dei singoli biglietti (4 euro) può essere fatto sul sito: http://www.b-ticket.com/b-ticket/sienateatri/ oppure presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi, i martedì e i giovedì con orario 11-14, il mercoledì con orario 15-18 ed il giorno di spettacolo dalle ore 15.I prossimi appuntamenti della rassegna “Fa…Volare” da segnare in agenda sono il 21 marzo con Come Leonardo, produzione di Giallo Mare Minimal Teatro, e il 28 marzo, con Peter Pan, prodotto da Fondazione Sipario Toscana/Factory Compagnia Transadriatica.